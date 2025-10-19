Trump 'bizi kandırdılar' diye duyurdu! 2 ülkeyi hedef aldı

“Sekiz savaşı bitirdiğini iddia eden” ABD Başkanı Donald Trump, bu kez Fox News sunucusu Maria Bartiromo’nun programında yaptığı açıklamalarda hem Gazze Şeridi’ndeki ateşkes süreci hem de Ukrayna–Rusya savaşı hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı; ayrıca, Çin ile ilişkilerde de “adil ticaret anlaşması” vurgusunu öne çıkararak, iki ülke arasında yaklaşan bir görüşme için haber verdi.

İlgili Haber ABD ve Suriye'den ortak operasyon! DEAŞ üyesi yakalandı

“HAMAS SİLAHSIZLANACAĞINA SÖZ VERDİ'

Programda Bartiromo’nun “Hamas gerçekten silahsızlanacak mı?” sorusuna Trump şu cevabı verdi:

“Söz verdiler. Dediler ki silah bırakacağız. Eğer yapmazlarsa, biz yaparız.”

Bartiromo’nun “Biz derken, ABD mi?” sorusuna Trump, “Ben ya da ABD fark etmez.” şeklinde cevap verdi.

Trump, Hamas’ın verdiği bu sözün Gazze’de kalıcı barışın temeli olacağını savunarak, “Gazze’de yeni bir dönem başlıyor. Hamas saldırıları durduracağına ve silahlarını teslim edeceğine söz verdi. Bu söz tutulmazsa gereğini biz yaparız.” dedi.

“PUTİN BAZI BÖLGELERİ KAZANDI, BİR ŞEY ALACAK' Röportajın ilerleyen kısmında Bartiromo’nun, “Putin’in Ukrayna’daki savaşı toprak almadan bitirmeye açık olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna Trump imalı konuştu: “Pek sanmıyorum. O bir şeyler alacak. Yani bazı bölgeleri kazandı, belli yerleri kontrol ediyor. Bu bir gerçek.” Trump, Putin’le yaptığı son telefon görüşmesinde “savaşın sona erdirilmesi için diplomatik bir zemin” bulunduğunu, ancak “Ukrayna’nın bazı bölgelerinde kontrolün Rusya’da kalabileceğini” bilgisini aktardı. Röportajın en dikkat çekici bölümlerinden biri, Ukrayna’nın ABD’den Tomahawk seyir füzesi talebi oldu. Son dönemde ABD yönetiminin Tomahawk füzelerinin satışına açık kapı bırakması, Moskova’nın tepkisini çekmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, böyle bir adımın “ABD-Rusya ilişkilerini tehlikeli biçimde tırmandıracağını” söylemişti. Trump ise bu tartışmaya ilişkin olarak, “Benden Ukrayna’ya Tomahawk verilmesi istendi. Bu konuyu değerlendiriyorum. Vladimir Putin’le de bu konuda konuştum.” dedi. Ancak hemen ardından şu ifadeleri kullandı: “Tüm silahlarımızı Ukrayna’ya veremeyiz. Bunu yapmak istemiyorum. Amerika’nın da kendi güvenliği var.”

'ÇİN BİZİ İLK GÜNDEN İTİBAREN DOLANDIRDI'

Bartiromo’nun sorularını cevaplarken konu Çin’e geldiğinde Trump, “Ama Çin bizi ilk günden itibaren dolandırdı. Ve Richard Nixon bunun olmasına izin verdi, biliyor musun?” dedi.

Trump, Çin’in Amerikan ekonomisini sistematik olarak sömürdüğünü ve geçmiş yönetimlerin buna göz yumduğunu belirterek,

“Yıllardır üretimimizi, paramızı ve işlerimizi Çin’e kaptırdık. Ben buna son verdim.” ifadelerini kullandı.

Pekin’le ilişkilerinde denge arayışında olduğunu öne süren Trump, “ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin iyi olacağına inanıyorum. Ancak Washington’un adil bir ticaret anlaşmasına ihtiyacı var.” dedi.

Trump, küresel ticaret sisteminde ABD’nin uzun süredir dezavantajlı olduğunu savunarak, “Biz sadece adil rekabet istiyoruz. Amerika artık kaybeden taraf olmayacak.” yorumunu paylaştı.

Ayrıca, iki hafta içinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşeceğini doğruladı.

“Yakında Xi Jinping ile görüşeceğiz. Görüşmeden sonra iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin nasıl gelişeceğini göreceğiz.”

“ABD'NİN CAYDIRICILIĞI İŞE YARIYOR'

Trump, ABD’nin bölgesel politikada yeniden belirleyici konumda olduğunu savunarak şunları söyledi:

“Kimse Amerika’yla oyun oynamak istemiyor. Biz sahaya ağırlığımızı koyduk. İsrail’in güvenliği önemli ama Gazze’de sivillerin hayatı da öyle. Aynı şekilde Ukrayna’da da artık gereksiz savaşlara son vermenin zamanı geldi.”

ABD DEVREDE: TRUMP YÖNETİMİ GAZZE'DEKİ BARIŞ ANLAŞMASININ ÇÖKMESİNİ ÖNLEMEYE ÇALIŞIYOR

Diğer yandan İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar yeniden tırmanırken, ABD yönetimi, Gazze’deki barış anlaşmasının çökmesini önlemek için devreye girdi.

Axios’un haberine göre, Washington, İsrail’e “ölçülü karşılık” çağrısı yaptı ve taraflar arasında yeni koordinasyon görüşmeleri başladı.

Axios’un bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD, İsrail’e son saldırılara “ölçülü bir şekilde karşılık vermesi” yönünde tavsiyede bulundu.

Yetkili, “Kimse yeniden savaşa dönmek istemiyor. İsrail, Hamas’a anlaşmayı baltalamanın sonuçları olduğunu göstermek istiyor ama çatışmanın büyümesini kimse arzulamıyor.” dedi.

WİTKOFF VE KUSHNER, İSRAİLLİ YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ

Axios’un aynı haberinde, Trump’ın danışmanlarından Steven Witkoff ve Jared Kushner’in, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve diğer üst düzey yetkililerle koordinasyon toplantısı yaptığı aktarıldı.

Toplantıda, Gazze’deki ateşkesin korunması ve “sonraki adımların” planlanması ele alındı.

ÇATIŞMALAR YENİDEN TIRMANDI

İsrail ordusu , Pazar günü yaptığı açıklamada Hamas’ın tanksavar füzeleriyle saldırı düzenlediğini ve buna karşılık Gazze’nin güneyinde hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu.

TRUMP YÖNETİMİ SÜRECE AĞIRLIĞINI KOYUYOR

Axios’a göre Trump yönetimi, Gazze’deki barış anlaşmasının çökmesini önlemek amacıyla uygulama sürecindeki rolünü önemli ölçüde artıracak.

Washington’un önceliği, hem İsrail’in güvenliğini sağlamak hem de Hamas’la varılan ateşkesin korunmasını sağlamak olacak.