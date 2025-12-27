Senegal açıklarında Kanarya Adaları’na gitmek isteyen göçmenleri taşıyan bir tekne battı. İlk belirlemelere göre kazada 150’den fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin edilirken, olay dünyanın en tehlikeli göç rotalarından birinde yeni bir facia olarak kayıtlara geçti.

TEKNE YOLDA ARIZALANDI

Yaklaşık 200 kişinin bulunduğu belirtilen tekne, Saloum Adaları’ndaki Diamniadio’dan yola çıktı. Yolculuk sırasında iki motor da arızalandı.

Kaptanın kaçmak için küçük bir kano çağırmasıyla denizde itiş kakış yaşandı. Çok sayıda kişi suya düşerek boğuldu. Yerel basına göre yaklaşık 30 kişi kurtuldu. Bazı cenazeler aileleri tarafından teşhis edildi.

Göçmen teknesi Senegal açıklarında battı: 150den fazla ölü var

EN TEHLİKELİ GÖÇ YOLLARINDAN BİRİ

Kanarya Adaları rotası, dünyanın en riskli göç güzergâhları arasında yer alıyor. Sivil toplum kuruluşlarının verilerine göre 2024 yılında bu hatta yaklaşık 9 bin 700 kişi hayatını kaybetti.

"GÖÇTE DÜŞÜŞ VAR"

İspanya verilerine göre bu yıl Kanarya Adaları’na deniz yoluyla ulaşan göçmen sayısı, geçen yıla kıyasla belirgin şekilde azaldı.

