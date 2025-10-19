ABD ve Suriye'den ortak operasyon! DEAŞ üyesi yakalandı

ABD ordusu, Suriye hükümetine bağlı Terörle Mücadele Güçleri (CT Forces) ile birlikte DEAŞ hedeflerine yönelik ortak operasyon düzenledi.

Helikopter destekli baskında, DEAŞ üyesi Ahmed Abdullah el-Badri yakalanırken, iki militan öldürüldü.

HELİKOPTERLERLE DUMAYR'A BASKIN

ABD özel kuvvetleri, Şam’a 45 kilometre uzaklıktaki Dumayr bölgesine helikopter destekli bir operasyon gerçekleştirdi.

Baskının, ABD ordusu ile Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı Terörle Mücadele Güçleri (CT Forces) tarafından yürütüldüğü bilgisi aktarıldı.

Söz konusu yapı, Beşar Esad döneminde kurulan, çoğunlukla eski rejim polisleri ile Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) unsurlarından oluşan özel bir birlik olarak biliniyor.

BEŞİNCİ ORTAK OPERASYON

ABD kaynaklarına göre bu baskın, Temmuz ayından bu yana Suriye hükümetiyle yürütülen beşinci ortak operasyon oldu.

“SURİYE BİZİMLE'

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, operasyon sonrası yaptığı açıklamada, “Suriye bizimle. Bu, teröre karşı ortak bir bayram başarısıdır” ifadelerini kullandı.