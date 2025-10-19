Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD ve Suriye'den ortak operasyon! DEAŞ üyesi yakalandı

ABD ve Suriye'den ortak operasyon! DEAŞ üyesi yakalandı

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
ABD ve Suriye&#039;den ortak operasyon! DEAŞ üyesi yakalandı
ABD, Suriye, DEAŞ, Terörizm, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD ordusu, Suriye hükümetine bağlı Terörle Mücadele Güçleri (CT Forces) ile birlikte DEAŞ’a yönelik ortak operasyon düzenledi. Helikopter destekli baskında örgüt üyesi Ahmed Abdullah el-Badri yakalanırken, iki militan etkisiz hale getirildi.

ABD ordusu, Suriye hükümetine bağlı Terörle Mücadele Güçleri (CT Forces) ile birlikte DEAŞ hedeflerine yönelik ortak operasyon düzenledi.

Helikopter destekli baskında, DEAŞ üyesi Ahmed Abdullah el-Badri yakalanırken, iki militan öldürüldü.

ABD ve Suriye'den ortak operasyon! DEAŞ üyesi yakalandı - 1. Resim

HELİKOPTERLERLE DUMAYR'A BASKIN

ABD özel kuvvetleri, Şam’a 45 kilometre uzaklıktaki Dumayr bölgesine helikopter destekli bir operasyon gerçekleştirdi.

Baskının, ABD ordusu ile Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı Terörle Mücadele Güçleri (CT Forces) tarafından yürütüldüğü bilgisi aktarıldı.

Söz konusu yapı, Beşar Esad döneminde kurulan, çoğunlukla eski rejim polisleri ile Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) unsurlarından oluşan özel bir birlik olarak biliniyor.

BEŞİNCİ ORTAK OPERASYON

ABD kaynaklarına göre bu baskın, Temmuz ayından bu yana Suriye hükümetiyle yürütülen beşinci ortak operasyon oldu.

“SURİYE BİZİMLE'

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, operasyon sonrası yaptığı açıklamada, “Suriye bizimle. Bu, teröre karşı ortak bir bayram başarısıdır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dış Haberler
Şanlıurfa'da para çekmek isteyen iki genç tomarla para buldu! Sahibini arıyorlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çin, ABD’yi suçladı: Elektrik şebekesi ve uzay sistemlerini hedef aldı - DünyaABD'den Çin'e siber saldırı!Çiçeği burnunda NATO üyesinden Rusya çıkışı! "Savaş moduna geçmeli ve misilleme yapmalıyız" - Dünya"Savaş moduna geçmeli, misilleme yapmalıyız"Yunan Belediye Başkanı neden Türkiye’ye sığındığını açıkladı! 'Ankara bir adım önde' - DünyaYunan Belediye Başkanı Türkiye’ye sığındı!Çip savaşında yeni perde! Hollanda, Çin bağlantılarını kesti - DünyaÇin’e görülmemiş darbe!Fransa karıştı! Louvre Müzesi’nde değerli eserler 7 dakikada çalındı - DünyaFim gibi soygun! Louvre Müzesi’nde değerli eserler çalındıİsrail ateşkesi bozmak için yeni bahane uydurdu: Gazze’ye saldırılar başladı - DünyaAteşkesi unuttu, Gazze'yi bombaladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...