Moskova’da kanlı plan bozuldu! DEAŞ, Savunma Bakanlığı yetkilisini hedef aldı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkent Moskova’da Ukrayna istihbaratı ve DEAŞ tarafından planlanan suikast girişiminin engellendiğini duyurdu.

FSB: SALDIRI MOSKOVA'NIN YOĞUN BİR BÖLGESİNDE PLANLANMIŞTI

FSB’den yapılan açıklamada, Orta Asya vatandaşı bir kişiyle birlikte üç Rus vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.

Bu kişilerin, Rusya Savunma Bakanlığı’nda görevli üst düzey bir yetkiliye yönelik terör saldırısı hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, “Ukrayna’nın özel servisleri ve terör örgütü DEAŞ yöneticileriyle planlanan saldırı engellendi. Eylemin Moskova’nın yoğun bölgelerinden birinde gerçekleştirilmesi planlanıyordu.Saldırıyı devreye sokan kişi, DEAŞ üyesi Orta Asya vatandaşı Sayidakbar Gulomov idi.” ifadeleri yer aldı.

KİRİLLOV SUİKASTI BAĞLANTISI

FSB, 1979 doğumlu Gulomov’un, 17 Aralık 2024’te Moskova’da Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov’un ölümüne yol açan bombalı saldırıya karıştığını ve hem Rusya hem de Özbekistan tarafından uluslararası arananlar listesinde yer aldığını belirtti.

GÖZALTINA ALINANLAR SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin suçlarını itiraf ettiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.