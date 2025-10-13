Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Moskova’da kanlı plan bozuldu! DEAŞ, Savunma Bakanlığı yetkilisini hedef aldı

Moskova’da kanlı plan bozuldu! DEAŞ, Savunma Bakanlığı yetkilisini hedef aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Moskova’da kanlı plan bozuldu! DEAŞ, Savunma Bakanlığı yetkilisini hedef aldı
Suikast, DEAŞ, Terörizm, FSB, Rusya, Moskova, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova’da Rusya Savunma Bakanlığı’nda görevli üst düzey bir yetkiliye yönelik suikast girişiminin engellendiğini duyurdu

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), başkent Moskova’da Ukrayna istihbaratı ve DEAŞ tarafından planlanan suikast girişiminin engellendiğini duyurdu.

FSB: SALDIRI MOSKOVA'NIN YOĞUN BİR BÖLGESİNDE PLANLANMIŞTI

FSB’den yapılan açıklamada, Orta Asya vatandaşı bir kişiyle birlikte üç Rus vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi.
Bu kişilerin, Rusya Savunma Bakanlığı’nda görevli üst düzey bir yetkiliye yönelik terör saldırısı hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, “Ukrayna’nın özel servisleri ve terör örgütü DEAŞ yöneticileriyle planlanan saldırı engellendi. Eylemin Moskova’nın yoğun bölgelerinden birinde gerçekleştirilmesi planlanıyordu.Saldırıyı devreye sokan kişi, DEAŞ üyesi Orta Asya vatandaşı Sayidakbar Gulomov idi.” ifadeleri yer aldı.

KİRİLLOV SUİKASTI BAĞLANTISI

FSB, 1979 doğumlu Gulomov’un, 17 Aralık 2024’te Moskova’da Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov’un ölümüne yol açan bombalı saldırıya karıştığını ve hem Rusya hem de Özbekistan tarafından uluslararası arananlar listesinde yer aldığını belirtti.

GÖZALTINA ALINANLAR SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin suçlarını itiraf ettiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

13 Ekim bu akşam televizyonda neler var? TV yayın akışı gündemdeDMM depremzedelerle ilgili iddiaları yalanladı! "Hatay'da çadırda kalan kimse yok"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail, 'esir listeleri ile oynadı' iddiası! Gazze barışında manipülasyon girişimi - Dünyaİsrail, 'esir listeleri ile oynadı' iddiası!Mısır'da tarihi zirve: Dünya liderleri Gazze için bir arada - DünyaTrump: Anlaşmada ikinci aşama başladı!NATO Sekreteri Rutte dünya liderlerine çağrıda bulundu: Avrupa savunması Türkiye’siz olmaz! - Dünya'Avrupa savunması Türkiye’siz olmaz'Meksika sele teslim! Evler suların altında kaldı, bilanço ağırlaşıyor - DünyaMeksika sele teslim! Bilanço ağırlaşıyorGazze Zirvesi öncesi Kahire'de patlama - DünyaGazze Zirvesi öncesi Kahire'de patlamaKayıp müzisyen, TikTok fenomeninin çektiği videoyla bulundu: Ayna detayı her şeyi çözdü - DünyaKayıp müzisyen, o videoyla bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...