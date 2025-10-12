Atlantik’te tehlikeli yakınlaşma! Rus denizaltısı yeniden Fransa'da yüzeye çıktı

NATO Deniz Komutanlığı, Brittany açıklarında yüzeye çıkan bir Rus denizaltısının tespit edildiğini ve bölgeye bir Fransız savaş gemisinin sevk edildiğini duyurdu.

'İZLİYORUZ!'

NATO, sosyal medya hesabından “Biz izliyoruz” mesajıyla paylaşım yaptı. Açıklamada, Fransız Donanması’na ait bir fırkateynin İttifak sularında devriye gezerken Rus denizaltısını izlemeye başladığı ifade edildi.

RUSYA'NIN SESSİZ DENİZALTISI SU YÜZÜNE ÇIKTI

İngiliz UK Defence Journal’a göre, tespit edilen denizaltı Rusya’nın Karadeniz Filosu’na bağlı Proje 636.3 “Novorossiysk” modeli.

Geliştirilmiş Kilo sınıfındaki bu gemi, Kalibr seyir füzeleri fırlatabilen ve 45 gün boyunca su altında kalabilen modern bir saldırı denizaltısı olarak biliniyor.

MOSKOVA'NIN GİZLİ MESAJI MI?

Novorossiysk daha önce Suriye’deki Rus operasyonlarını desteklemiş, Akdeniz’de görev yapmıştı. 2015’te İspanya yakınlarında Ceuta limanına yaptığı ziyaret, İngiltere’nin sert tepkisini çekmişti.

Son haftalarda sosyal medyada, denizaltının yakıt sızıntısı yaşadığı iddia edilmişti. Ancak hasarın boyutu doğrulanmadı.