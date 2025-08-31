Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye deniz altında görünmez oldu! Reis sınıfı çağ atlatacak

Türkiye deniz altında görünmez oldu! Reis sınıfı çağ atlatacak
ABD merkezli Breaking Defense’in analizine göre, Türkiye’nin yeni nesil Reis sınıfı denizaltıları Doğu Akdeniz’de dengeleri altüst etmeye hazırlanıyor. Sessiz ilerleyen, uzun süre tespit edilemeyen bu platformlar, Türk Donanması’na suyun altında ölümcül bir üstünlük kazandıracak.

Türkiye'nin savunma sanayisinde kritik bir eşiği temsil eden Reis sınıfı denizaltılar, Türk Donanması'nın sualtı savaş kapasitesini dönüştürmeye hazırlanıyor.

ABD merkezli Breaking Defense’in analizine göre, Yeni Tip Denizaltı Projesi (YTDP) kapsamında üretilen bu denizaltılar, Türkiye'nin hem teknolojik bağımsızlığını artıracak hem de doğu Akdeniz’deki caydırıcılığını derinleştirecek.

ALMANYA LİSANSLI, TÜRKİYE'YE ÖZEL TASARIM

Reis sınıfı denizaltılar, Almanya’nın dünyaca tanınan Tip 214 dizel-elektrikli denizaltı platformu temel alınarak Türk Deniz Kuvvetleri için özel olarak lisansla üretildi.

Hava Bağımsız Tahrik (AIP) sistemine sahip olan bu denizaltılar, düşük tespit edilebilirlikleri ve uzun süre sualtında kalabilme yetenekleri ile meydan okudu.

MILDEN'İN ÖNÜNÜ AÇACAK, NÜKLEER TAHRİK 2030'LARDA GELEBİLİR

Breaking Defense yazarı Brandon J. Weichert, yayınladığı analizde Reis sınıfının, Türkiye'nin tamamen yerli tasarım denizaltı programı olan MILDEN için kritik bir eşik olduğunu vurguladı. Raporda, 2030’lu yıllarda nükleer tahrik sistemlerinin de Türk denizaltı filosuna entegre edilebileceği öngörülüyor.

TÜRKİYE, AKDENİZ'DE SESSİZ VE DERİNDEN İLERLİYOR

Düşük maliyetli ancak yüksek kabiliyetli Reis sınıfı denizaltılar, Türk Deniz Kuvvetleri’ni daha rekabetçi hale getirirken, su altındaki hareket serbestisini ve istihbarat gücünü de artırıyor.

Doğu Akdeniz'de artan jeopolitik gerilim ortamında, Türkiye'nin bölgesel etkisini artıracak bu platformların hizmete girmesiyle birlikte, Türk donanmasının vurucu gücü sessiz ama kararlı bir şekilde yükseliyor.

