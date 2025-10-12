Hamas’tan sürpriz çıkış! 'Gazze’de kontrolü bırakıyoruz'

Hamas’ın müzakere komitesine yakın bir kaynak, örgütün savaş sonrası dönemde Gazze Şeridi’nin yönetiminde yer almayacağını açıkladı.

AFP’ye konuşan kaynak, ABD Başkanı Donald Trump’ın sunduğu 20 maddelik barış planı kapsamında, Hamas’ın geçiş döneminde hiçbir şekilde yönetime katılmayacağını belirtti. “Hamas için Gazze’nin yönetimi kapanmış bir konudur. Ancak Filistin yapısının temel bir parçası olmaya devam edecektir” dedi.

TRUMP'IN 20 MADDELİK PLANI UYGULAMAYA GİRİYOR

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından, taraflar Trump’ın 20 maddelik barış planı üzerinde çalışıyor.

Plan, Gazze’nin “komşularına tehdit oluşturmayan, radikalleşmeden ve terörden arındırılmış bir bölge” haline getirilmesini öngörüyor. Ayrıca Hamas’ın askeri yapısının tamamen ortadan kaldırılmasını ve yeniden inşa edilmemesini şart koşuyor.

Geçici yönetim olarak, kamu hizmetlerinin işleyişini yürütecek teknokratik bir Filistin komitesi kurulacak. Mısır’ın arabuluculuğunda oluşturulacak bu yapının üyeleri için isim listelerinin neredeyse tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

“SİLAHSIZLANMA SÖZ KONUSU DEĞİL”

Kaynağa göre Hamas, uzun vadeli ateşkes sürecinde İsrail saldırmadığı sürece silahlarını kullanmamayı kabul etti.

Ancak örgüt, “silahsızlandırma” şartını kesin bir dille reddediyor. Daha önce AFP’ye konuşan bir Hamas yetkilisi, “Silahsızlanma söz konusu olamaz” ifadelerini kullanmıştı.

YENİ YÖNETİM HAZIRLIĞI: 40 İSİMLİK LİSTE SUNULDU

Hamas, oluşturulacak geçici komiteye dahil edilmemekle birlikte, diğer Filistinli gruplarla birlikte 40 isimlik öneri listesi sundu.

Kaynağa göre, bu isimler arasında Hamas’a doğrudan bağlı kimse bulunmuyor ve liste üzerinde hiçbir veto hakkı kullanılmadı.

GAZZE'DE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Mısır, önümüzdeki hafta sonuna kadar yeni yönetimin oluşumu için toplantı çağrısı yaptı.