Gazze koca bir mezarlık! Şehitler enkazdan çıkarılıyor

Gazze’de yaşanan insani kriz hâlen devam ediyor. İsrail’in saldırıları, şehrin büyük bir bölümündeki altyapıyı, hastaneleri ve sivil savunma tesislerini yok etti. Kurtarma ekipleri, malzeme ve yakıt eksikliği sebebiyle enkaz altındaki kişilere ulaşmakta büyük zorluk yaşıyor. Bununla birlikte ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından 63 Filistinlinin cenazesi enkaz altında çıkarıldı.

ENKAZ ALTINDA CESETLER VAR

Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal “Hâlen onlarca şehit enkaz altında ve sokaklarda bekliyor. İsrail ordusunun bazı bölgelerde varlığı, kurtarma ekiplerinin ulaşmasını güçleştiriyor” bilgisini aktardı.

"SAYILAR MEZARLIĞI"

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 8 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda resmî açıklamalara göre 67 bin 211 Filistinli şehit düştü, 169 bin 961 kişi de yaralandı. Öte yandan Filistinli sivil toplum kuruluşu Şehitlerin Naaşını Kurtarma ve Kayıp Kişileri Arama Ulusal Hareketi, İsrail’in 735 Filistinlinin cenazesini alıkoyduğunu ve bunlardan 256’sının Sayılar Mezarlığı’nda tutulduğunu duyurdu. İsrail, ailesine teslim etmediği Filistinlilerin naaşını “Sayılar Mezarlığı” adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca sayıların bulunduğu mezarlara defnediyor.

ÖLENLERİ ESİR TAKASINDA PAZARLIK KONUSU YAPACAKLAR

735 Filistinlinin cenazesinin dışında İsrail’in elinde çok daha fazla cenazenin olduğu tahmin ediliyor. Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun işkence ve kötü muameleyle ünlü Sde Teiman gözaltı merkezinde Gazze Şeridi’nden yaklaşık 1.500 Filistinlinin cesedini tuttuğunu yazmıştı. İsrail makamları, öldürdüğü ya da hapishanede hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazelerini “esir takasında pazarlık konusu yapmak için” alıkoyuyor.