İsrail "kahraman doktorları" bırakmıyor!

İsrail'in, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü doktor Hüsam Ebu Safiyye ve Ebu Yusuf Neccar Hastanesi Müdürü ve Gazze'deki sahra hastanelerinin yönetiminden sorumlu doktor Mervan el-Hams'ı esir takasında serbest bırakmayı reddettiği bildirildi.

CNN'in bir Hamas kaynağına dayandırdığı haberine göre, İsrail esir takası kapsamında 2 Filistinli sağlık görevlisinin serbest bırakılması taleplerini geri çevirdi.

Hamas yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Tel Aviv yönetimi, Gazze'den alıkonulan doktorlar Hüsam Ebu Safiyye ve Mervan el-Hams'ı ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakmayı kabul etmedi.

Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesi'nin Hamas tarafından komuta merkezi olarak kullanıldığını iddia ederek buraya baskın düzenleyen ve Ebu Safiyye'yi alıkoyan İsrail ordusu, hastane müdürü doktor Ebu Safiyye'nin Hamas üyesi olduğundan şüphelenildiğini iddia etti.

İsrail tarafından ağır şartlar altında tutulduğu ve sağlık sorunları yaşadığı bilinen Ebu Safiyye'nin işkence ve tıbbi ihmale maruz bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Ebu Yusuf Neccar Hastanesi Müdürü Hams ise 21 Temmuz'da görevi başındayken İsrail ordusu tarafından alıkonulmuştu.

Hams'ın alıkonulduğu sırada uygulanan şiddet nedeniyle ayağından yaralandığı kaydedilmiş, nerede tutulduğu ve sağlık durumunun nasıl olduğunun bilinmediği açıklanmıştı.

Öte yandan serbest bırakılacak Filistinli esirlere ilişkin talimatın İsrail Cezaevi İdaresi'ne ulaştığı bildirildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Filistinli esirlerin 5 farklı cezaevinden, serbest kalacakları cezaevlerine naklinin başladığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında 250 müebbet hapis cezasına çarptırılmış Filistinli esirin, bin 700 Gazze Şeridi'nden 7 Ekim 2023 sonrası alıkonulan Filistinli esirin serbest bırakılacağı kaydedildi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde dün ateşkesin 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.