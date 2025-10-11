Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mısır'da tarihi Gazze zirvesi! 20'den fazla lider katılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
Mısır, Şarm el-Şeyh’te düzenlenecek uluslararası zirvenin Sisi ve Trump’ın eş başkanlığında gerçekleştirileceğini, Gazze’deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan zirveye 20’den fazla ülkenin katılacağını duyurdu. Zirveye ABD Başkanı Trump liderlik edecek.

ABD Başkanı Trump, pazartesi günü Mısır ziyareti sırasında Gazze konulu bir dünya liderleri zirvesi düzenleyecek.

Zirvede katılım göstermesi beklenen liderler veya dışişleri bakanları arasında Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Katar, BAE, Ürdün, Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya bulunuyor. Zirveye Netanyahu katılmayacak.

Axios’a konuşan kaynaklara göre zirve, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından organize ediliyor ve Sisi’nin şimdiden birçok Avrupa ve Arap lideriyle temas kurduğu belirtiliyor.

GAZZE'DE 2 YILLIK SOYKIRIM SONRASI ATEŞKES

İsrail hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın planı kapsamında Gazze’deki ateşkes anlaşmasını onayladı.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazze’deki ateşkes anlaşmasının görüşüldüğü İsrail kabine toplantısı yapıldı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, "Gazze’deki savaşı sona erdirme ve tüm İsrailli esirleri geri getirme anlaşmasını" onayladı.

İsrail basınında yer alan haberlerde, kabine toplantısının ABD Başkanı Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı ve eski danışmanı Jared Kushner’in katılımıyla düzenlendiği belirtildi.

İsrail resmi yayın kurumu KAN’ın haberine göre, hükümetteki bakanların çoğunluğu anlaşmayı onaylarken, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil 5 bakan karşı oy kullandı.

Karşı oy kullanan tüm bakanların Ben-Gvir ve Smotrich’in liderliğindeki partilere mensup olduğu aktarıldı.

