Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hamas’tan açıklama: Gazze’de ateşkes ve yardımlar takip edilecek

Hamas’tan açıklama: Gazze’de ateşkes ve yardımlar takip edilecek

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Hamas’tan açıklama: Gazze’de ateşkes ve yardımlar takip edilecek
Hamas, Gazze, Ateşkes, İsrail, Haber
Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

Hamas, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılmasını ve anlaşmanın uygulanmasını yakından takip edeceğini açıkladı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Nazi soykırımının yol açtığı büyük yıkıma ve temel insani ihtiyaçların karşılanamamasına rağmen Gazze halkına hizmet etmek için tüm imkanların seferber edileceğini" kaydetti.

Rişk, Gazze'ye insani yardımların girişini ve İsrail'in anlaşmanın tüm maddelerine uyup uymadığını takip edeceklerini, bunun için de dost ülkelerle iletişimde kalmaya devam edeceklerini dile getirdi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Erol Bulut, Süper Lig'e resmen geri döndüTürkiye'nin Bulgaristan maçı 11'i belli oldu: İşte Montella'nın tercihleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de lise mezunlar buluşmasına silahlı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı - DünyaABD'de mezunlar buluşmasına silahlı saldırı!Venezuela'da savaş alarmı! ABD ile gerilim ortasında tatbikatlar arttı - DünyaVenezuela'da savaş alarmı!Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem - DünyaFilipinler'de 6 büyüklüğünde depremNobel Barış Ödülü soruşturma altında! Ödül öncesi bahis skandalı - DünyaÖdül öncesi bahis skandalı!Milyoner yatırımcı lüks aracında ölü bulundu! Kripto çöküşünün ardından gizemli olay - DünyaMilyoner yatırımcı lüks aracında ölü bulundu!Macron, Gazze ateşkes anlaşmasına destek için Mısır'a gidiyor! - DünyaMacron, Gazze'ye destek için Mısır'a gidiyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...