Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Filipinler&#039;de 6 büyüklüğünde deprem
Filipinler, Deprem, Artçı Sarsıntı, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Filipinler’in Aras-Asan bölgesinde, dün meydana gelen büyük depremin ardından 6 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı kaydedildi; can veya mal kaybı bildirilmedi. 

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Aras-Asan bölgesinin yaklaşık 10 kilometre kuzeydoğusu açıkları olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 59 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 6 olarak belirlendi.

İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında dün yaklaşık 10 saat arayla 7,4 ve 6,7 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremlerde 7 kişi yaşamını yitirmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamada, depremlerden 8 bin 436 kişinin etkilendiği belirtilmişti.

Ülkenin Palompon bölgesinin batı açıklarında ise 30 Eylül'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde, 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Real Madridli yıldızdan Bellingham'ı kızdıracak istek: Arda Güler'i oynatÇanakkale açıklarında tekne battı! Can kayıpları var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nobel Barış Ödülü soruşturma altında! Ödül öncesi bahis skandalı - DünyaÖdül öncesi bahis skandalı!Milyoner yatırımcı lüks aracında ölü bulundu! Kripto çöküşünün ardından gizemli olay - DünyaMilyoner yatırımcı lüks aracında ölü bulundu!Macron, Gazze ateşkes anlaşmasına destek için Mısır'a gidiyor! - DünyaMacron, Gazze'ye destek için Mısır'a gidiyor!Joe Biden kanser tedavisinde: Beş haftalık yeni süreç başladı - DünyaJoe Biden'dan kötü haberTel Aviv basınından KIZILELMA manşeti! "Bu seviyeye sadece ABD ulaştı" - Dünyaİsrail medyasından çarpıcı Türkiye analizi!Katar, ABD’de üs kuruyor! Trump cephesi ayaklandı - DünyaKatar, ABD’de üs kuruyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...