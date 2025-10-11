Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çanakkale açıklarında tekne battı! Can kayıpları var

Çanakkale açıklarında tekne battı! Can kayıpları var

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Çanakkale açıklarında feci bir olay meydana geldi. Gelibolu ilçesi açıklarında Güneyli köyü Bakla Burnu açıklarında bir tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. Ekipler bölgede yaptığı incelemeler sırasında kıyıya vuran 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kayıp 1 kişiyi bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında Güneyli köyü Bakla Burnu açıklarında bir tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle battı.

Çanakkale açıklarında tekne battı! Can kayıpları var - 1. Resim

2 KİŞİ ÖLDÜ

Teknede bulunan 1 kişi kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıktı. Karaya çıkan kişi durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler bölgede yaptığı incelemeler sırasında kıyıya vuran 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. Kayıp 1 kişiyi bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

1 KİŞİ KURTARILDI

Çanakkale Boğazı Kepez önlerinde seyir halinde bulunan ‘Yılmazlar-5’ gırgır teknesi, bir kişinin denizde yüzeyinde çırpındığını fark etti. Gırgır teknesi kaptanı Halil Can Çiftçi, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri (VTS) Müdürlüğüne bildirdi.

Teknedekiler Azerbaycan uyruklu Samuil İlqaroğlu (25) tekneye aldı. Ardından Sahil Güvenlik Botuna aktarılarak Kepez Limanı'na getirilip 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Samuil İlqaroğlu yapılan ilk müdahalelerin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi. İlqaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

