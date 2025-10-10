Çanakkale'de ormanda yanmış halde ceset bulundu
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Çanakkale'nin Sarıcaeli köyünde ağustosta çıkan orman yangını sonrası yapılan arazi çalışmasında, yanmış halde bir ceset bulundu. Olay yerine gelen ekipler, cesedin yanında bir cep telefonu ve kol saati tespit etti. Kimlik belirleme çalışmaları için ceset Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, bulunan eşyalar jandarma kriminal ekiplerine teslim edildi.
Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde ağustos ayında çıkan orman yangını sonrası arazi çalışması yapan Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kırsal alanda yanmış halde bir ceset olduğunu tespit etti. Bunun üzerine durum jandarmaya bildirildi.
Ekipler, cesedin tespit edildiği bölgede yaptıkları incelemede cep telefonu ve kol saati buldu.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesi sonrası ceset kimlik tespitinin yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yanan kişiye ait cep telefonu ve kol saati ise jandarma kriminal ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir