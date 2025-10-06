Geri dönüşüm kamyonu yaşlı adamı altına aldı: Çanakkale'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaza Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Halil Efendi Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

Ayvacık Belediyesi’nin yüklenici firmasına ait geri dönüşüm kamyonu, yolun karşı tarafına geçmek isteyen 81 yaşındaki Hasan Çelik’e çarptı.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kamyon geri geri gelerek Çelik'in üstünden geçti ve bir süre altında sürükledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Çelik, hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kamyon şoförü ise gözaltına alındı.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.