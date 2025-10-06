Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Geri dönüşüm kamyonu yaşlı adamı altına aldı: Çanakkale'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Geri dönüşüm kamyonu yaşlı adamı altına aldı: Çanakkale'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Geri dönüşüm kamyonu yaşlı adamı altına aldı: Çanakkale&#039;deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Çanakkale, Ayvacık, Kaza, Ölüm, Yaşlı Adam, Kamera, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde belediyeye ait geri dönüşüm kamyonu 81 yaşındaki Hasan Çelik'e çarptı. Çelik'in hayatını kaybettiği o anlar güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı.

Kaza Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesi Halil Efendi Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

Ayvacık Belediyesi’nin yüklenici firmasına ait geri dönüşüm kamyonu, yolun karşı tarafına geçmek isteyen 81 yaşındaki Hasan Çelik’e çarptı.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kamyon geri geri gelerek Çelik'in üstünden geçti ve bir süre altında sürükledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Çelik, hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kamyon şoförü ise gözaltına alındı.

Geri dönüşüm kamyonu yaşlı adamı altına aldı: Çanakkale'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı - 1. Resim

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da pes dedirten ilan! Emekliye ev yok dedi, gerekçesi sosyal medyayı ayağa kaldırdıKontrolden çıkan araç, karşı şeride uçtu! Feci kazada sürücü can verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kontrolden çıkan araç, karşı şeride uçtu! Feci kazada sürücü can verdi - 3. SayfaKontrolden çıkan araç, karşı şeride uçtu! Feci kazada sürücü can verdiAlanya'da çıkan yangından acı haber! Evinde mahsur kalan yatalak adam öldü - 3. SayfaYangında evinde mahsur kalan yatalak adam öldüKonya'da feci olay: Yan bakma kavgasında 5 yaşındaki çocuk can verdi - 3. SayfaYan bakma kavgasında küçük çocuk can verdiMersin'de iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - 3. SayfaMersin'de iki otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandıKuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaKuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar varDüğün hazırlığı gibi göründü, uyuşturucu sevkiyatı çıktı! Gelinliklerle kilo kilo zehir taşımışlar - 3. SayfaDüğün hazırlığı değil, uyuşturucu sevkiyatı çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...