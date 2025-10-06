Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikameti Sevindikli Mahallesi mevkisinde Furkan U. (23) idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Kerim A. (53) yönetimindeki araçla çarpıştı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 34 MCC 171 plakalı araçta bulunan Serpil A. (42) ve Sudanur B'nin (26) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Aynı araçta bulunan Bünyamin M. (36), Umay Mira Ö. (3) ve sürücü Kerim A. ile diğer aracın sürücüsü Furkan U. ve yanında bulunan Nilüfer U. (50), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.