Haberler > 3. Sayfa > Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli'nin Körfez ilçesi kesiminde iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikameti Sevindikli Mahallesi mevkisinde Furkan U. (23) idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Kerim A. (53) yönetimindeki araçla çarpıştı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 34 MCC 171 plakalı araçta bulunan Serpil A. (42) ve Sudanur B'nin (26) olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Aynı araçta bulunan Bünyamin M. (36), Umay Mira Ö. (3) ve sürücü Kerim A. ile diğer aracın sürücüsü Furkan U. ve yanında bulunan Nilüfer U. (50), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

