Şanlıurfa'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Kaza Karaköprü ilçesinde meydana geldi. C.Ç. idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun Balıkayağı Bulvarı alt geçidinden karşı şeride geçerek Mustafa Demir'in kullandığı hafif ticari araç ile Z. T. yönetimindeki otomobile çarptı.
5 YARALIDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sürücülerden Mustafa Demir, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
