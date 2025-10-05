Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şanlıurfa'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza Karaköprü ilçesinde meydana geldi. C.Ç. idaresindeki otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun Balıkayağı Bulvarı alt geçidinden karşı şeride geçerek Mustafa Demir'in kullandığı hafif ticari araç ile Z. T. yönetimindeki otomobile çarptı.

Şanlıurfa'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

5 YARALIDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sürücülerden Mustafa Demir, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

