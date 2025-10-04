Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Henüz 15 yaşındaydı… Arnisa Bozkurt'un ölümü sevenlerini hüzne boğdu

Henüz 15 yaşındaydı… Arnisa Bozkurt’un ölümü sevenlerini hüzne boğdu

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde balkondan düşerek vefat eden 15 yaşındaki Arnisa Bozkurt, memleketi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Bozkurt’un cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Aslen Yüksekovalı olan 15 yaşındaki Arnisa Bozkurt, İstanbul'un Beylikdüzü semtinde ikamet ederken geçirdiği feci bir kaza sonucu ağır yaralandı. 

Henüz 15 yaşındaydı… Arnisa Bozkurt’un ölümü sevenlerini hüzne boğdu - 1. Resim

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine hızla sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Arnisa Bozkurt, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arnisa Bozkurt'un vefat haberi, ailesini ve sevenlerini derin bir hüzne boğdu.

Henüz 15 yaşındaydı… Arnisa Bozkurt’un ölümü sevenlerini hüzne boğdu - 2. Resim

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ

Arnisa Bozkurt'un naaşı, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Yüksekova ilçesine getirildi. Bozkurt'un cenazesi, Yüksekova Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçenin Esenyurt Mahallesi'nde bulunan TOKİ Evleri Mezarlığına götürüldü.

Henüz 15 yaşındaydı… Arnisa Bozkurt’un ölümü sevenlerini hüzne boğdu - 3. Resim

Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde hüzün hakimdi. Aile yakınları ve sevenleri, küçük yaşta hayata veda eden Arnisa'yı gözyaşları ve okunan dualar eşliğinde ebediyete uğurladı.

Henüz 15 yaşındaydı… Arnisa Bozkurt’un ölümü sevenlerini hüzne boğdu - 4. Resim

