Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sivas'ta zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Haber, Zincirleme Kaza, Sivas, Trafik Kazası, Ölü, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta meydana gelen zincirleme kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi hastaneye sevk edildi. İçlerinden durumu ağır olan 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si çocuk 4 yaralının ise tedaviye alındığı öğrenildi.

Kaza, Sivas-Erzincan kara yolu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri önünde meydana geldi. Ankara istikametine doğru seyir halinde olan F.Ş.G. (39) idaresindeki otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek seyir halindeki A.D. (30) yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Arkadan gelen Y.M. idaresindeki minibüs de hafif ticari araca çarptı.

Sivas'ta zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobildeki F.Ş.G., hafif ticari araçta bulunan A.D. (30), Ş.N.D. (30), Ö.G.D. (6), M.B.D. (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Kaza sonrası araçta sıkışan yaralılar itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak kentteki hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü F.Ş.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzinsiz aldığı motosikletle kaza yaptı! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybettiFiravun mezarı açılıyor: Mısır'da 20 yıl süren Amenhotep’in restorasyonu son erdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İzinsiz aldığı motosikletle kaza yaptı! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - 3. SayfaHenüz 13 yaşındaydı! İzinsiz aldığı motosikletle kaza yaptıHenüz 15 yaşındaydı… Arnisa Bozkurt’un ölümü sevenlerini hüzne boğdu - 3. SayfaHenüz 15 yaşındaydı… Arnisa Bozkurt’un ölümü sevenlerini hüzne boğduDEAŞ'lı iki çocuk İstanbul'u kana bulayacaktı! Saldırı hazırlığında yakalandılar - 3. Sayfaİki çocuk İstanbul'u kana bulayacaktı!Kırmızı ışıkta beklerken feci şekilde can verdi! Konya, Mevlüt öğretmeni son yolculuğuna uğurladı - 3. SayfaKonya, Mevlüt öğretmeni son yolculuğuna uğurladıBitlis’te düğün konvoyunda facia: 4 kişi ağır yaralandı - 3. SayfaBitlis’te düğün konvoyunda facia: 4 kişi ağır yaralandıDenizli'de iki araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaDenizli'de iki araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...