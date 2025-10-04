Sivas'ta zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, Sivas-Erzincan kara yolu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri önünde meydana geldi. Ankara istikametine doğru seyir halinde olan F.Ş.G. (39) idaresindeki otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek seyir halindeki A.D. (30) yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Arkadan gelen Y.M. idaresindeki minibüs de hafif ticari araca çarptı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobildeki F.Ş.G., hafif ticari araçta bulunan A.D. (30), Ş.N.D. (30), Ö.G.D. (6), M.B.D. (2) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası araçta sıkışan yaralılar itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak kentteki hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü F.Ş.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.