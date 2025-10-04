Manisa'da korkunç kaza! Tır otomobili ezdi, ölü ve yaralılar var

Kaza, Turgutlu ilçesi İzmir - Ankara karayolu Çepnidere Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktan dönen İ.D. idaresindeki tır ile İzmir yönünden Turgutlu istikametine giden İ.E. idaresindeki otomobil çarpıştı.

OTOMOBİLDE SIKIŞTILAR

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan yolcular araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tır sürücüsü İ.D. ile otomobilde sıkışan İ.E. ve Ü.E. yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekipleri, aynı araçta bulunan Veysel Okkay 'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Veysel Okkay'ın cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.