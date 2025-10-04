Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Manisa'da korkunç kaza! Tır otomobili ezdi, ölü ve yaralılar var

Manisa'da korkunç kaza! Tır otomobili ezdi, ölü ve yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kazalar, Manisa, Turgutlu, Tır, Kaza, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken, araçta sıkışanları kurtarma çalışmaları başladı. İlk bilgilere göre 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Turgutlu ilçesi İzmir - Ankara karayolu Çepnidere Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktan dönen İ.D. idaresindeki tır ile İzmir yönünden Turgutlu istikametine giden İ.E. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Manisa'da korkunç kaza! Tır otomobili ezdi, ölü ve yaralılar var - 1. Resim

OTOMOBİLDE SIKIŞTILAR

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan yolcular araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tır sürücüsü İ.D. ile otomobilde sıkışan İ.E. ve Ü.E. yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekipleri, aynı araçta bulunan Veysel Okkay 'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Manisa'da korkunç kaza! Tır otomobili ezdi, ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Hayatını kaybeden Veysel Okkay'ın cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralılar tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şampiyonlar Ligi'ne yeni format geliyor: UEFA görüşmelere başladıBakırköy pazarı ne zaman, hangi günler kuruluyor? İşte toplu taşımayla ulaşım seçenekleri!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaBalıkesir'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı!Gaziantep'teki vahşetin detayları belli oldu! Katilleri akrabaları çıktı, 9 kişi tutuklandı - 3. SayfaKatilleri akrabaları çıktı, 9 kişi tutuklandıİstanbul'da sıcak saatler! Fatih'te metruk bina çöktü, ekipler olay yerinde - 3. SayfaFatih'te metruk bina çöktü, ekipler olay yerinde15 yıl hapisle aranıyordu! Polis yakalamak için vinçle gitti - 3. Sayfa15 yıl hapisle aranıyordu! Polis yakalamak için vinçle gittiHGS ve PTT dolandırıcılığı şebekesi çökertildi! 900 milyon liralık vurgun... - 3. Sayfa900 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildiİstanbul'da feci kaza! Bariyer otomobilin içinden geçti - 3. Sayfaİstanbul'da feci kaza! Bariyer otomobilin içinden geçti
Sonraki Haber Yükleniyor...