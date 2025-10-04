Balıkesir'de öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Güncelleme:
Balıkesir’in Gönen ilçesinde öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 7 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde Tütüncü Yolu Keçeler Mahallesi kavşağında A.R.U. yönetimindeki otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı.
2 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobil sürücüsü A.R.U. ve yanında bulunan yolcu H.Y. olay yerinde hayatını kaybederken, öğrenci servisinde bulunan 7 öğrencihafif şekilde yaralandı. Servis şoförünün ise kazayıyara almadan atlattı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
