Erzurum'da vatandaşa ucuz ürün, üreticiye pazar sağlayan "halk pazarı" sayısı artıyor. Dokuzuncu şubenin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Halk pazarlarımızın amacı çok nettir. Vatandaşımız kaliteli ürüne uygun fiyatla ulaşsın, esnafımız daha düzenli ve güvenli bir ortamda satış yapsın, üreticimiz ürününü aracısız olarak halka sunabilsin, mahalle ekonomisi canlansın, sokak hareketlensin, sosyal hayat güçlensin" diyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticinin desteklenmesi, vatandaşların uygun fiyata alışveriş yapmaları ve istihdama katkı sunulması amacıyla hayata geçirilen "halk pazarı" sayısı artırılıyor. Belediyenin kent genelinde yürüttüğü projeyle, yörede üretilen ürünler, market formatında açılan pazarda, uygun fiyata satışa sunuluyor. Halk pazarlarıyla, üreticinin desteklenmesi ve vatandaşların uygun fiyata alışveriş yapmalarının sağlanması amaçlanıyor.

Vatandaşa ucuz ürün, üreticiye pazar sağlıyor! Kente bir şube daha açıldı

"HEM SOSYAL HEM DE EKONOMİK BİR DENGE UNSURU"

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerinden biri olan halk pazarının 9'uncu şubesi Abdurrahmangazi Mahallesi TOKİ'ler mevkisinde açıldı.

Vali Vekili Didem Dinç Özay, yaptığı konuşmada, halk pazarı projesinin vatandaşların günlük ihtiyaçlarına daha kolay, kaliteli ve uygun maliyetlerle ulaşabilmeleri için atılmış önemli adım olduğunu ve halk pazarlarının hijyen şartları, düzeni, erişilebilirliği ve güvenliği ile modern şehircilik anlayışına yakışır şekilde tasarlandığını bildirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de belediyeciliğin vatandaşın yükünü hafifletmek ve sofrasına destek olmak olduğunu belirtti. Modern, düzenli, güvenli pazar yerinin hem vatandaşın, hem esnafın hem de üreticinin yüzünü güldüreceğini anlatan Sekmen, "O nedenle halk pazarlarımız bizim için çok önemli" dedi. Talep ve ihtiyaç üzerine açılışı yaptıklarına değinen Sekmen, şunları kaydetti:

"Halk pazarlarımızın amacı çok nettir. Vatandaşımız kaliteli ürüne uygun fiyatla ulaşsın, esnafımız daha düzenli ve güvenli bir ortamda satış yapsın, üreticimiz ürününü aracısız olarak halka sunabilsin, mahalle ekonomisi canlansın, sokak hareketlensin, sosyal hayat güçlensin. Kısacası halk pazarları, belediyecilikte hem sosyal hem de ekonomik bir denge unsurudur. Bizim işimiz laf üretmek değil, iş üretmektir. Biz yaptığımız her hizmeti milletimiz için yapıyoruz. Bizim için önemli olan vatandaşımızın memnuniyetidir."

