İstanbul'da feci kaza! Bariyer otomobilin içinden geçti
Ümraniye'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı. Ön camdan girip arkadan çıkan bariyer nedeniyle araç içinde sıkışan sürücü ve yolcu ekiplerin çalışması ile çıkarılırken, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
İstanbul Ümraniye Şile Otoyolu'nda Alper Akmeşe idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BARİYER ARACIN İÇİNDEN GEÇTİ
Otomobilin ön camından girip arkasından çıkan bariyerler nedeniyle araç içerisinde sıkışan sürücü ve yanındaki Oğuzhan Yalçın, ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
İncelemenin ardından Yalçın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, ağır yaralı Akmeşe ise ambulansla hastaneye götürüldü.
