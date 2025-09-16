Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ümraniye'de korkunç olay! Yaşlı adam ağaca asılı halde bulundu

Ümraniye'de korkunç olay! Yaşlı adam ağaca asılı halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ümraniye'de cadde kenarında bir kişi ağaca asılı halde bulundu. Cesedin kimliği belirlenemezken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Korkunç olay Ümraniye Akdeniz Caddesi'nde gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde kenarındaki ağaca asılı halde bir kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı ceset üzerinde inceleme yaptı.

Ümraniye'de korkunç olay! Yaşlı adam ağaca asılı halde bulundu - 1. Resim

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, yapılan incelemelerin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Trump'ın planı mahkemeye takıldı! Fed üyesi Cook görevinin başında
