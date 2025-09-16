Ümraniye'de korkunç olay! Yaşlı adam ağaca asılı halde bulundu

Korkunç olay Ümraniye Akdeniz Caddesi'nde gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde kenarındaki ağaca asılı halde bir kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı ceset üzerinde inceleme yaptı.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, yapılan incelemelerin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.