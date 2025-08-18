İstanbul Ümraniye'de tüyler ürperten olay: Genç kadını sokak ortasında satırla vahşice katletti!

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde akşam saatlerinde kan donduran bir cinayet işlendi.

SATIRLA GENÇ KADININ BOĞAZINI KESTİ

Korkunç olay, Ümraniye Aytaşı Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen saldırgan, elindeki satırla Özbekistan uyruklu 33 yaşında bir kadının boğazını keserek ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

ORMANA KAÇTI

Cinayetin ardından zanlının yakalanması için çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Zanlının ormanlık alana kaçtığı yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgede geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.