Manisa'da 16 yaşındaki kız çocuğu evinde katledildi! Sır cinayette şüpheli tanıdık çıktı
Manisa’nın Salihli ilçesinde 16 yaşındaki Hatice Fırtına, evinde bıçaklanarak ölü bulundu. Polis ekipleri, olayla ilgili yürüttükleri soruşturma sonucunda ailenin akrabası olduğu belirlenen 36 yaşındaki F.F.’yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğu, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi 279. Sokak'taki evine gelen baba Selçuk Fırtına, kızı Hatice Fırtına'yı (16) yerde hareketsiz halde buldu.
DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 16 yaşındaki kız çocuğunun birden fazla bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
AİLE ÜYESİ BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmayı derinleştiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evdeki incelemeler ve toplanan deliller doğrultusunda şüphelinin, ailenin akrabası F.F. (36) olduğunu belirledi. Bölgedeki yaklaşık 80 güvenlik kamerasından 300 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet zanlısının yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.