Manisa'da fabrikada kimyasal buhar zehirlenmesi: 3 kişi hastanelik oldu

Manisa&#039;da fabrikada kimyasal buhar zehirlenmesi: 3 kişi hastanelik oldu
Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada kimyasal buhara maruz kalan 3 işçi, fenalaşmaları üzerine hastaneye kaldırıldı. Olay, kimyasal karışım hazırlanırken meydana geldi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada kimyasal buhara maruz kalan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Bölgede ısı ürünleri ve kaplama üretimi yapan fabrikada kimyasal karışım yapıldığı esnada ortaya çıkan buhardan etkilenen işçilerin fenalaşması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, çok sayıda ambulans, polis ve AFAD ekibi bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

