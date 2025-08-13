Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 11 Ağustos'ta meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği ambulans kazasının çarpışma anı ortaya çıktı. Arkadan gelen bir aracın kamerası ve MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntüler dikkat dikkat çekti.

Kaza, 11 Ağustos günü saat 16.30 sıralarında Alaşehir-Denizli karayolu üzerindeki Çataltepe Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Denizli yönüne seyreden B.V. yönetimindeki 45 AAN 19 plakalı ambulans, Alaşehir yönünden kavşağa giren M.P. (35) idaresindeki 33 AEP 427 plakalı otomobille çarpıştı.

Ortalık can pazarına döndü! Manisa'daki feci ambulans kazasının görüntüleri ortaya çıktı - 1. Resim

Çarpışma sonucu 2'si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil yolcusu Sadettin İnan (57) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü M.P. ile ambulansta bulunan 5 sağlık çalışanının ise tedavileri sürüyor.

Ortalık can pazarına döndü! Manisa'daki feci ambulans kazasının görüntüleri ortaya çıktı - 2. Resim

KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kaza anı, arkadan gelen bir aracın kamerası ve MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazaya ilişkin araç kamerası görüntülerinde, kavşağa giren otomobilin hızla gelen ambulansla çarpıştığı, çarpmanın şiddetiyle araçların savrulduğu görülüyor.

Söz konusu görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne sererken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

