Genç futbolcu Deniz Daniel Gül, hem İsveç’te hem de Türkiye’de adından söz ettiren bir santrfor olarak son dönemde merak konusu oldu. Porto’ya transferi sonrası performansı takip edilen Gül’ün kariyer geçmişi İspanya maçında attığı golle gündeme geldi.

2 Temmuz 2004 doğumlu Deniz Daniel Gül, dikkat çeken genç futbolcular arasında yer alıyor. Altyapı kariyerine İsveç’te başlayan ve kısa sürede üst liglerde forma şansı bulan genç santrfor, 2024 yazında Porto’ya transfer olarak büyük bir adım attı. Son dönemde Türkiye A Milli Takımıyla da gündeme gelen Gül'ün kariyeri futbolseverlerin yakın takibinde.

DENİZ GÜL NEREDE OYNUYOR, HANGİ TAKIMDA?

Deniz Daniel Gül, 2024 yaz transfer döneminde Portekiz’in köklü kulübü FC Porto’ya transfer oldu. Porto, genç futbolcu için Hammarby IF’e yaklaşık 5 milyon euro bonservis ödedi ve Gül ile 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

DENİZ GÜL ASLEN NERELİ?

Deniz Gül, İsveç’te doğup büyümesine rağmen Türk kökenli bir aileye mensup. İsveç altyapı sisteminde yetişen futbolcu, hem İsveç hem de Türkiye tarafından yakından takip edilen çift vatandaş futbolcular arasında yer alıyor. Genç yaşlarda İsveç’in U19, U20 ve U21 milli takımlarında forma giyen Gül, daha sonra milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandı.

DENİZ GÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Deniz Daniel Gül, 2 Temmuz 2004 doğumludur ve 21 yaşındadır. Futbola İsveç’in Stuvsta IF altyapısında başlayan Gül, Segeltorps IF, IF Brommapojkarna, AIK ve FC Djursholm gibi farklı genç takımlarda forma giydi. 16 yaşında Hammarby IF altyapısına transfer olarak profesyonel kariyere giden yolu açtı.

İsveç Kupası’nda ilk profesyonel maçına çıktıktan sonra Allsvenskan’da da süre almaya başladı. Performansıyla Avrupa scoutlarının dikkatini çeken Gül, 2024 yazında Porto’ya transfer olarak kariyerinin en büyük adımını attı. Milli takım kariyerinde ise 20 Mart 2025’te Türkiye’nin Macaristan ile oynadığı maçta ilk kez A Milli formayı giydi. Milli formayla ilk golünü ise 18 Kasım 2025 tarihinde İspanya maçında attı.

IREM ÖZCAN

