İZSU su kesintisi 19 Kasım! İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte güncel liste...
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 19 Kasım 2025 Çarşamba günü İzmir'in birçok ilçelerinde planlı bakım, arıza giderme ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintileri uygulandığını duyurdu. Sabah saatlerinde kesinti yaşayan İzmirliler, "İzmir'de sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor. İşte İZSU'nun paylaştığı güncel kesinti listesi...
Bugün İzmir birçok ilçesinde 19 Kasım 2025 tarihleri arasında planlı ve plansız su kesintileri yaşanıyor. GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin enerji kesintileri, ana boru arızaları ve altyapı çalışmaları sebebiyle Aliağa, Çeşme, Gaziemir, Menderes, Ödemiş, Seferhisar ve Torbalı'da farklı sürelerde su kesintisi uygulanacak.
İZSU tarafından yapılan güncel paylaşımlara göre, bazı bölgelerde kesintiler 1 saat sürerken, bazı mahallerde 8 saate kadar uzayabiliyor. İşte ilçe ilçe 19 Kasım 2025 İzmir su kesintisi listesi...
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Bugün İzmir'in Aliağa, Çelme, Gaziemir, Menderes, Ödemiş, Seferhisar ve Torbalı ilçelerinde sular sırasıyla 13:0, 13.00, 11.10, 12.17, 17ç00, 1200, 14.00 ve 11.50'de gelecektir.
19 KASIM İZSU SU KESİNTİSİ LİSTESİ
|İlçe
|Mahalle(ler)
|Kesinti Süresi
|Arıza Tipi
|Açıklama
|Aliağa
|Mimar Sinan
|18.11.2025 • 13:01 – 16:01 (≈3 saat)
|Elektrik Arızası
|GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan enerji kesintisinden dolayı kesinti yapılmıştır.
|Çeşme
|Dalyan, Üniversite
|19.11.2025 • 09:56 – 13:00 (≈3 saat)
|Ana Boru Arızası
|Ana boru arızası nedeniyle 4374 Sokak çevresinde su kesintisi yapılmıştır.
|Gaziemir
|Atatürk
|19.11.2025 • 10:10 – 11:10 (≈1 saat)
|Ana Boru Arızası
|1031 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.
|Menderes
|Özdere Cumhuriyet
|19.11.2025 • 10:17 – 12:17 (≈2 saat)
|Ana Boru Arızası
|3036 Sokak ve çevresine su kesintisi uygulanmıştır.
|Ödemiş
|Kayaköy
|19.11.2025 • 09:00 – 17:00 (≈8 saat)
|Elektrik Arızası
|GDZ EDAŞ bakım–onarım çalışması nedeniyle Kayaköy Mahallesi'nde su kesintisi yaşanabilir.
|Seferihisar
|Camikebir, Hıdırlık
|19.11.2025 • 09:42 – 12:00 (≈2 saat)
|Müteahhit Çalışması
|Hıdırlık Caddesi'ndeki ana boru arızası nedeniyle bölgenin suları kesilmiştir.
|Torbalı
|İnönü, Türkmenköy
|19.11.2025 • 08:00 – 14:00 (≈6 saat)
|Boru Deplasman Çalışması
|Deplasman çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.
|Torbalı
|Ayrancılar, Fevzi Çakmak
|17.11.2025 • 09:50 – 11:50 (≈2 saat)
|Ana Boru Arızası
|Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.