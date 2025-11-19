Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından 19 Kasım 2025 Çarşamba günü, Ankara'nın birçok ilçe ve mahallerin planlı bakım, onarım ve arıza giderme çalışmaları nedeniyle su kesintileri uygulanmaktadır. Sabah saatlerinde suların kesilmesiyle birlikte Ankaralı vatandaşlar, "ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek, sular saat kaçta gelecek?" sorularına cevap aramaya başladı. İşte, ASKİ'nin güncel kesinti listesi...

Bugün Ankara'nın bazı bölgeleri su kesintisi gerçekleşmektedir. ASKİ Genel Müdürlüğü, kesintiden etkilenecek bölgelerin listesini tek tek paylaştı.

19 KASIM ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Şu anda Ankara'nın Yenimahallesi ilçesinin Yuva Mahallesi yuva yolu üzerinde içme suyu şebeke hattındaki arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Bu durum anlık olarak değişmektedir.

Bulunduğunu bölgede su kesintileri hakkında anlık ve en doğru bilgiye ulaşmak için ASKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. ASKİ su kesintisini öğrenmek için TIKLAYIN.

19 KASIM YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 18.11.2025 11:00:00

Tamir Tarihi: 19.11.2025 03:00:00

Detay: Yenimahalle İlçesi: Yuva Mahallesi yuva yolu üzerinde meydana gelen içme suyu şebeke hattındaki arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yuva mahallesi, Karacakaya mahallesi, Mebuskent konutları, katre konutları, maviler sitesi civarı

SEVCAN GİRGİN

