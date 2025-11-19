Afyonkarahisar'da bir baba 4 çocuğunu kemerle döverek işkence yaptı. O anları kaydedip kayınbiraderine gönderen adamın, "Bir daha gidecek misiniz ninenize" dediği duyuldu. Aile görüntülerle birlikte babadan şikayetçi oldu.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Murat M. isimli şahıs, kavgalı olduğu kayınbiraderi ve kayınvalidesinin yaşadığı eve 4 çocuğunun gittiğini öğrendi.

KEMERLE DAKİKALARCA DÖVDÜ

Bunun üzerine Murat M., akıllara durgunluk veren ve yürekleri sızlatan bir yöntemle çocuklarına işkence yaptı. Şahıs eline aldığı kemerle biri erkek 4 çocuğu dakikalarca döverek darp etti. Şahsın çocuklara vururken "Bir daha gidecek misiniz ninenize" diye bağırdığı duyuldu. Şahıs, çocuklarını dövdüğü anları da cep telefonuyla kaydedip kavgalı olduğu kayınbiraderine gönderdi.

SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİLER

Görüntüleri alan aile üyeleri yaşanan dehşet dolu anların videosunu avukatlarına iletti. Avukat ise görüntülerle birlikte savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu. Başvuru üzerine harekete geçen savcılık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden çocukların korunma altına alınmasını talep etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

GÖZDE NUR BAYAR

