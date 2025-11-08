Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İZSU su kesintisini duyurdu! 8 Kasım İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

İZSU su kesintisini duyurdu! 8 Kasım İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta?

- Güncelleme:
İZSU su kesintisini duyurdu! 8 Kasım İzmir&#039;de sular ne zaman gelecek, saat kaçta?
Haberler

İzmir'de yaşayan vatandaşlar, 8 Kasım Cumartesi günü için duyurulan su kesintisi programı yakından takip ediliyor. İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) hem devam eden planlı ve dönüşümlü su kesintiler hem de sabah saatlerinde gerçekleşen boru arızaları sebebiyle kesinti yaşanacak ilçe ve mahallelerin güncel listesi paylaşıldı.

İzmir'de 8 Kasım 2025 tarihinde kentin birçok bölgesinde su kesintisi yaşanacağı belirtildi. İZSU tarafından yapılan duyurularla beraber bölgede ana boru arızaları ve bölgesel bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi gerçekleşecek.

Çeşme, Bayındır, Ödemiş ve Konak gibi bölgelerde belli saat aralığında su verilmeyeceği belirtildi. İZSU, çalışmaların tamamlanması durumunda bölgedeki su akışının yeniden normale döneceği belirtildi. 

İZSU su kesintisini duyurdu! 8 Kasım İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta? - 1. Resim

8 KASIM İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ödemiş'te 18.00'de, Kemalpaşa'da 16.44'de, Dikili'de 16.45'de, Bornova'da 15,35'de sular geri gelecektir. Kınık, Aliağa ve Kirazlı'da şu anda sular verilmiştir.

8 KASIM İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA

İlçeEtkilenen MahallelerKesinti NedeniTahmini Süre Aralığı
Tahmini Suların Geliş Saati
ÖdemişSüleyman Demirel, ZaferAna Boru ArızasıYaklaşık 10 saat18:00
KemalpaşaÇambel (TOKİ Konutları)Depo Seviyesi DüşüklüğüYaklaşık 7 saat16:44
DikiliÇandarlı (Siteler Bölgesi)Ana Boru ArızasıYaklaşık 2 saat16:45
BornovaErgene, KazımdirikBranşman ArızasıYaklaşık 3 saat15:35
AliağaŞakran Hasbi EfendiAna Boru ArızasıYaklaşık 2 saat (Başladı: 10:49)
12:52 (Kesinti sona ermiştir)
KirazYeniAna Boru ArızasıYaklaşık 2 saat (Başladı: 11:55)
13:30 (Kesinti sona ermiştir)
KınıkOsmaniyeAna Boru ArızasıYaklaşık 2 saat (Başladı: 09:51)
11:51 (Kesinti sona ermiştir)

Camdan halı silkeleyenler dikkat! Yargıtay hapis cezasını onadı
