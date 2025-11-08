İZSU su kesintisini duyurdu! 8 Kasım İzmir'de sular ne zaman gelecek, saat kaçta?
İzmir'de yaşayan vatandaşlar, 8 Kasım Cumartesi günü için duyurulan su kesintisi programı yakından takip ediliyor. İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) hem devam eden planlı ve dönüşümlü su kesintiler hem de sabah saatlerinde gerçekleşen boru arızaları sebebiyle kesinti yaşanacak ilçe ve mahallelerin güncel listesi paylaşıldı.
İzmir'de 8 Kasım 2025 tarihinde kentin birçok bölgesinde su kesintisi yaşanacağı belirtildi. İZSU tarafından yapılan duyurularla beraber bölgede ana boru arızaları ve bölgesel bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi gerçekleşecek.
Çeşme, Bayındır, Ödemiş ve Konak gibi bölgelerde belli saat aralığında su verilmeyeceği belirtildi. İZSU, çalışmaların tamamlanması durumunda bölgedeki su akışının yeniden normale döneceği belirtildi.
8 KASIM İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Ödemiş'te 18.00'de, Kemalpaşa'da 16.44'de, Dikili'de 16.45'de, Bornova'da 15,35'de sular geri gelecektir. Kınık, Aliağa ve Kirazlı'da şu anda sular verilmiştir.
8 KASIM İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA
|İlçe
|Etkilenen Mahalleler
|Kesinti Nedeni
|Tahmini Süre Aralığı
Tahmini Suların Geliş Saati
|Ödemiş
|Süleyman Demirel, Zafer
|Ana Boru Arızası
|Yaklaşık 10 saat
|18:00
|Kemalpaşa
|Çambel (TOKİ Konutları)
|Depo Seviyesi Düşüklüğü
|Yaklaşık 7 saat
|16:44
|Dikili
|Çandarlı (Siteler Bölgesi)
|Ana Boru Arızası
|Yaklaşık 2 saat
|16:45
|Bornova
|Ergene, Kazımdirik
|Branşman Arızası
|Yaklaşık 3 saat
|15:35
|Aliağa
|Şakran Hasbi Efendi
|Ana Boru Arızası
|Yaklaşık 2 saat (Başladı: 10:49)
12:52 (Kesinti sona ermiştir)
|Kiraz
|Yeni
|Ana Boru Arızası
|Yaklaşık 2 saat (Başladı: 11:55)
13:30 (Kesinti sona ermiştir)
|Kınık
|Osmaniye
|Ana Boru Arızası
|Yaklaşık 2 saat (Başladı: 09:51)
11:51 (Kesinti sona ermiştir)
