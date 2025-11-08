Amed SK - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar merak ediliyor
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi yakından takip ediliyor. Ligin güçlü ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler (Amed SK), evinde ligin iddialı takımlarından Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Her iki takımın da ligdeki hedefleri için hayati önem taşıyan bu mücadele, futbol gündeminin en çok aranan konularından biri oldu.
Trendyol 1. Lig'de Amed SK, Hatayspor'u konuk edecek. 13. hafta karşılaşmasında kritik 3 puan için mücadele edecek olan Sinan Kaloğlu'nun ekibi, bu sezonda sadece 3 kez mağlup olarak 4. sıraya yerleşti.
Hatayspor ise 12 haftada aldığı 8 mağlubiyetle, son sırada olan Adana Demirspor'un hemen üstünde yer alıyor. Bu seneki ilk galibiyetini almak için yola çıkan konuk ekip, Amed SK karşısında sürpriz arayacak. İşte Amed SK - Hatayspor maçı....
AMED SK - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Amed SK - Hatayspor maçı, 8 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynananacak. Diyarbakır Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Raşit Yorgancılar yönetececk. Yorgancılar'ın yardımcılıklarını ise Haydar Avcı ve Enes Biroğlu yapacak.
AMED SK - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Amed SK - Hatayspor maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
