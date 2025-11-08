Amed SK - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar merak ediliyor

Trendyol 1. Lig'de Amed SK, Hatayspor'u konuk edecek. 13. hafta karşılaşmasında kritik 3 puan için mücadele edecek olan Sinan Kaloğlu'nun ekibi, bu sezonda sadece 3 kez mağlup olarak 4. sıraya yerleşti.

Hatayspor ise 12 haftada aldığı 8 mağlubiyetle, son sırada olan Adana Demirspor'un hemen üstünde yer alıyor. Bu seneki ilk galibiyetini almak için yola çıkan konuk ekip, Amed SK karşısında sürpriz arayacak. İşte Amed SK - Hatayspor maçı....

AMED SK - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amed SK - Hatayspor maçı, 8 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynananacak. Diyarbakır Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Raşit Yorgancılar yönetececk. Yorgancılar'ın yardımcılıklarını ise Haydar Avcı ve Enes Biroğlu yapacak.

AMED SK - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amed SK - Hatayspor maçı, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.