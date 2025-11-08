Arka Sokaklar 727 bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Arka Sokaklar 727.bölüm fragmanı, diziyi sıkı takip edenler tarafından mercek altına alındı. Özellikle Hüsnü Çoban'ın kızı Şule'nin de içinde bulunduğu bomba dolu bir minibüsün içinde polis memurlarının yaşadığı dehşet, dizide büyük bir vedanın yaşanabileceğine işaret etti.

Son olarak göreve uğurlanan polis memurlarının bulunduğu minibüsün altında patlamaya hazır bir bomba olduğu ortaya çıkıyor. Şule'nin hayatı pamuk ipliğine bağlıdır ve fragmanın sonunda "Başımız sağ olsun!" ve "Zamanla yarışta bu seferki kayıp büyük..." sözleri izleyicilerin dikkatini çekti.

Melih'in minibüsteki bombayı etkisiz hale getirmek için kendi hayatını riske attığı anlar dizinin en can alıcı anlarıydı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde geri dönüşüyle olay olan Ali Akdoğan karakteri, yaşadığı acılar büyük hüzne boğdu. Ali'nin gözyaşı içinde "Yoktunuz, gelmediniz hiç. Duymadınız beni, yalnız bıraktınız" sözleri, ekibe karşı kırgınlığının derinliğini gösterdi.

ARKA SOKAKLAR'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar'ın 727. yeni bölümü, 14 Kasım Cuma akşamı Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Tanıtımda Rıza Baba'nın "Başımız sağ olsun!", "Zamanla yarışta bu seferki kayıp büyük..." sözleri üzerine ekipten bazı isimlerin ayrılacağı düşünülüyor.