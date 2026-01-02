Anadolu Ajansı • Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da 41 suç kaydı olan firari hükümlü mağarada yakalandı
Afyonkarahisar'da, 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, gizlendiği mağarada yakalandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması olanların yakalanması için çalışma yürüttü.
MAĞARADAN ÇIKTI
Ekipler, bu kapsamda, 41 suçtan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.R.G'yi, Olucak Mahallesi'nde gizlendiği mağarada yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR