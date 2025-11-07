Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu akşam hangi diziler var? 7 Kasım 2025 yayın akışı: Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar...

Bu akşam hangi diziler var? 7 Kasım 2025 yayın akışı: Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar...

Bu akşam hangi diziler var? 7 Kasım 2025 yayın akışı: Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar...
Dizi severler, 7 Kasım 2025 Cuma günü ulusal kanalların yayın akışlarında hangi dizilerin yeni bölümlerinin olduğu merak ediyor. Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nden, ekranların vazgeçilmezi Arka Sokaklar'a kadar, bu akşam televizyonda birçok dizinin yeni bölümü ekrana gelecek. İşte 7 Kasım TV yayın akışı listesi...

Cuma akşamları, izleyicileri ekran başına kilitleyen güçlü diziler bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Birbirinden farklı konuların yer aldığı diziler birçok seçenek, izleyicilerin tercihine sunuluyor.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR? 

7 Kasım 2025 Cuma 20.00'da ekrana gelecek diziler şu şekildedir;

KanalSaatYapım AdıTür
SHOW TV20:00Kızılcık ŞerbetiDram
KANAL D20:00Arka SokaklarAksiyon/Polisiye
ATV20:00Aşk ve GözyaşıDram
TRT 120:00Taşacak Bu DenizDram/Romantik
STAR TV20:00Aile ŞerefiDram (Tekrar/Film)
NOW TV20:00Ben Onun AnnesiyimDram

7 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI 

  • 14:00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - Arka Sokaklar
  • 18:30 – Kanal D Ana Haber
  • 20:00 – Arka Sokaklar
  • 00:15 - Güller ve Günahlar
  • 02:30 - Poyraz Karayel
  • 04:40 - Üç Kız Kardeş

7 KASIM TRT1 YAYIN AKIŞI 

  • 17:45 - Lingo Türkiye
  • 19:00 – Ana Haber (Canlı)
  • 19:55 – İddiaların Aksine
  • 20:00 - Taşacak Bu Deniz
  • 00:15 - Teşkilat
  • 03:00 - Seksenler
  • 04:05 - Lingo Türkiye

7 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI 

  • 18:45 – Show Ana Haber
  • 20:00 – Kızılcık Şerbeti
  • 00:15 - Bereketli Topraklar
  • 02:45 - Veliaht

7 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI 

  • 20:00 – Hayat Öpücüğü
  • 22:00 - Hayat Öpücüğü
  • 23:45 - Hayat Öpücüğü
  • 02:00 - Yüksek Sosyete
  • 04:00 - Hanım Köylü
  • 05:30 – Söz

7 KASIM ATV YAYIN AKIŞI 

  • 14:00 – Aynadaki Yabancı
  • 16:00 - Esra Erol'da
  • 19:00 – ATV Ana Haber
  • 20:00 – Aşk ve Gözyaşı
  • 00:20 - Kuruluş Orhan
  • 03:20 - Kardeşlerim

7 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI 

  • 06:00 - Tuzak
  • 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 – Oynat Bakalım
  • 09:00 - Gel Konuşalım
  • 13:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
  • 00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 - Gel Konuşalım

7 KASIM NOW YAYIN AKIŞI 

  • 07:30 - İlk Bakış
  • 08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
  • 10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - Yasak Elma
  • 13:30 - En Hamarat Benim
  • 16:30 - Ben Onun Annesiyim
  • 19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
  • 20:00 – Ben Onun Annesiyim
  • 23:45 - Ben Leman
  • 02:30 - Sahtekarlar
  • 04:45 - Kefaret
  • 06:00 - Karagül

