Uzak Şehir İpek diziden ayrılıyor mu? Sosyal medyada iddiaların odağı oldu

Uzak Şehir İpek diziden ayrılıyor mu? Sosyal medyada iddiaların odağı oldu

- Güncelleme:
Uzak Şehir İpek diziden ayrılıyor mu? Sosyal medyada iddiaların odağı oldu
Haberler

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'de ipek karakterini oynayan genç oyuncu Çağlar Şimşek'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Kanal D'nin popüler dizisi Uzak Şehir'de hikayeye İpek karakteriyle dahil olan Çağla Şimşek, Kaya'ya (Atakan Özkaya) partneridir.  İpek karakterini oynayan Çağla Şimşek'in diziye veda edeceği yönündeki iddialar, özellikle sosyal medyada hızla yayıldı. 

Uzak Şehir'in İpek'i Çağla Şimşek kimdir, kaç yaşında? Çağla Şimşek'in pozlarına beğeni yağdı - Magazin Haberleri

UZAK ŞEHİR İPEK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

İpek karakterinin Uzak Şehir'den ayrılıp ayrılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmamıştır. 

Uzak Şehir dizisine sonradan kadroya katılan Çağla Şimşek tarafından oynanan İpek karakteri, Kaya'nın hayatına bir partner adayı olarak girdi. Kaya'nın büyük aşkı Zerrin ile olan karmaşık ilişkisini çıkmaza sokmuştur. 

 Çağla Şimşek diziye ilişkin son olarak şu açıklamalarda bulundu;

"Her şey yolunda, dizi muazzam ilerliyor. Ne zaman neler olacağını biz bile senaryo gelmeden öğrenemiyoruz. Uzak Şehir çok aksiyon dolu bir yapım, her hafta farklı bir heyecan yaşanıyor"

Uzak Şehir'de Kaya'ya yeni partner İpek! Çağla Şimşek kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Çağla Şimşek, Kaya'nın partneri olarak hikâyeye yeni bir soluk getirdi. 1 Ağustos 2002 doğumlu olan genç oyuncu, 3-4 yaşlarından itibaren ekran karşısına geçmiştir. Elveda Derken, Kayıp Prenses, Kardeşlerim ve Tozluyaka dizileri dikkatleri üzerine çekmiştir.

