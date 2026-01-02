EuroLeague’de sezonun kritik haftalarına girilirken Fenerbahçe Beko, 19. hafta mücadelesinde İspanya’da parkeye çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Vitoria’da Baskonia ile oynayacağı karşılaşmada hem üst sıralardaki konumunu korumak hem de play-off yarışındaki avantajını güçlendirmek istiyor. Baskonia – Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak merak edilirken detaylar da netlik kazandı.

Fenerbahçe Beko EuroLeague’de şu ana kadar çıktığı 17 maçta 11 galibiyet adı. Bir karşılaşması eksik olmasına rağmen ligde 6. sırada yer alan sarı-lacivertliler son haftalarda aldığı sonuçlarla zirve yarışının içinde kalmayı başardı. Sarunas Jasikevicius yönetiminde Fenerbahçe Beko'nun performansı heyecanla bekleniyor. Peki, Baskonia – Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BASKONIA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverler bu akşamki önemli EuroLeague karşılaşması olan Baskonia – Fenerbahçe Beko maçını S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak takip edebilecek. Mücadele hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden şifreli şekilde izlenebilecek.

BASKONIA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague’in 19. haftasında oynanacak Baskonia-Fenerbahçe Beko karşılaşması 2 Ocak Cuma günü yapılacak. İspanya’nın Vitoria kentindeki Fernando Buesa Arena’da oynanacak mücadele Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

