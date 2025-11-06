Bu akşam hangi diziler var? 6 Kasım TV Yayın Akışı
6 Kasım Perşembe günü televizyon ekranları yine dizi, yarışma, spor ve eğlence programlarıyla dolu olacak. Prime Time kuşağında yer alan yapımlar milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplamaya hazırlanıyor. Bu akşam hangi diziler var merak eden izleyenler Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 kanallarının bu akşamki yayın akışını araştırmaya başlad
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
TRT 1’de bu akşam dizi yerine Avrupa kupası heyecanı yaşanacak. Saat 20.45’te Samsunspor ile Hamrun Spartans arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı canlı olarak ekrana gelecek. Maçtan hemen sonra ise Fenerbahçe’nin Victoria Plzen deplasmanında sahne alacağı UEFA Avrupa Ligi mücadelesi 23.00’te yayında olacak.
Kanal D akşam 20.00’de Güller ve Günahlar yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? bilgi yarışması izleyiciyle buluşacak. Show TV’de Veliaht dizisi, Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2, TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümüyle yayında olacak. NOW TV’de ise Halef: Köklerin Çağrısı dizisi akşam kuşağında izleyiciyle buluşacak.
6 KASIM TV YAYIN AKIŞI
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:48 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:40 - Kalk Gidelim
09:25 - Adını Sen Koy
10:30 - Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 – Seksenler
14:30 - Cennetin Çocukları
17:45 - Lingo Türkiye
18:55 - İddiaların Aksine
19:00 - Ana Haber
19:45 - Maç Önü
20:45 - Samsunspor-Hamrun Spartans | UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçları
23:00 - Victoria Plzen-Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları
01:15 - Mehmed: Fetihler Sultanı
03:35 - Seksenler
04:35 - Lingo Türkiye
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Arka Sokaklar
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Güller ve Günahlar
23:00 - Uzak Şehir
02:00 - Poyraz Karayel
04:00 - Üç Kız Kardeş
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 - Bir Gece Masalı
08:00 - Kahvaltı Haberleri (Canlı)
10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 - ATV Gün Ortası
14:00 - Kuruluş Orhan
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - ATV Ana Haber
20:00 - Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 - Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:20 - Aynadaki Yabancı
04:00 - Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Yeni Gelin
08:15 - Bu Sabah
10:00 - Bereketli Topraklar
12:30 - Gelin Evi
15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Veliaht
00:15 - Bereketli Topraklar
02:45 - Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - İstanbullu Gelin
09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 - Söz
19:00 - Star Haber
20:00 - Çok Güzel Hareketler 2
00:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 - Yüksek Sosyete
04:30 - Hanım Köylü
06:00 - Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 - Tuzak
07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım
13:15 - MasterChef Türkiye
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 - MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 - Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular / Yeni Bölüm
03:30 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 - İlk Bakış
08:00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Yasak Elma
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 - Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 - Halef: Köklerin Çağrısı
00:00 - Ben Onun Annesiyim
02:30 - Ben Leman
05:00 - Kefaret
06:00 - Karagül