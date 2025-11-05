Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 5 Kasım 2025 çarşamba güncel TV yayın akışı
"Bu akşam televizyonda hangi diziler var?" sorusuna cevap aranıyor. 5 Kasım 2025 Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında yine birbirinden iddialı dizi ve programları yer alacak. İşte, günün yapımları...
5 Kasım TV yayın akışı paylaşıldı. Akşam saatlerinde evinde televizyon karşısına oturmak isteyen izleyici kitlesi bugün televizyonda hangi dizilerin olduğunu merak etmeye başladı. İşte, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, Now TV, TRT 1 yayın akışı...
BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?
Bugün TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax-Galatasaray maçı yayınlanacak. Ayrıca 20.00'de Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Orhan, Star TV'de Sahipsizler, NOW TV'de Ben Onun Annesiyim, Show TV'de Güldür Güldür Show yayınlanacak.
5 KASIM TRT1 YAYIN AKIŞI
20:00 - Gökdelen | Yabancı Sinema
22:00 - Maç Önü
23:00 - Ajax-Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
01:00 - Cennetin Çocukları
03:30 - Seksenler
04:45 - Lingo Türkiye
5 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 – Eşref Rüya
00:15 - Arka Sokaklar
03:00 - Poyraz Karayel
05:00 - Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
00:15 - Bereketli Topraklar
02:45 - Veliaht
04:45 - Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 – Sahipsizler
00:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 - Yüksek Sosyete
04:30 - Hanım Köylü
06:00 - Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
13:15 - MasterChef Türkiye
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 - Gel Konuşalım
5 KASIM ATV YAYIN AKIŞI
16:00 - Esra Erol'da
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Kuruluş Orhan
23:20 - Kuruluş Orhan
02:00 - Kuruluş Orhan
04:30 - Kardeşlerim
NOW YAYIN AKIŞI
20:00 – Ben Onun Annesiyim
22:30 - Ben Leman
01:15 - Halef: Köklerin Çağrısı
03:45 - İnadına Aşk
05:00 - Kefaret
06:00 – Karagül