Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 5 Kasım 2025 çarşamba güncel TV yayın akışı

5 Kasım TV yayın akışı paylaşıldı. Akşam saatlerinde evinde televizyon karşısına oturmak isteyen izleyici kitlesi bugün televizyonda hangi dizilerin olduğunu merak etmeye başladı. İşte, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, Now TV, TRT 1 yayın akışı...

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

Bugün TRT 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax-Galatasaray maçı yayınlanacak. Ayrıca 20.00'de Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Orhan, Star TV'de Sahipsizler, NOW TV'de Ben Onun Annesiyim, Show TV'de Güldür Güldür Show yayınlanacak.

5 KASIM TRT1 YAYIN AKIŞI



20:00 - Gökdelen | Yabancı Sinema

22:00 - Maç Önü

23:00 - Ajax-Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

01:00 - Cennetin Çocukları

03:30 - Seksenler

04:45 - Lingo Türkiye

5 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 – Eşref Rüya

00:15 - Arka Sokaklar

03:00 - Poyraz Karayel

05:00 - Üç Kız Kardeş

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Güldür Güldür Show

00:15 - Bereketli Topraklar

02:45 - Veliaht

04:45 - Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 – Sahipsizler

00:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

03:00 - Yüksek Sosyete

04:30 - Hanım Köylü

06:00 - Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 - MasterChef Türkiye

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 - Gel Konuşalım

5 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Kuruluş Orhan

23:20 - Kuruluş Orhan

02:00 - Kuruluş Orhan

04:30 - Kardeşlerim

NOW YAYIN AKIŞI

20:00 – Ben Onun Annesiyim

22:30 - Ben Leman

01:15 - Halef: Köklerin Çağrısı

03:45 - İnadına Aşk

05:00 - Kefaret

06:00 – Karagül