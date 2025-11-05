Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Çarpıntı dizisi final mi olacak, kaç bölüm sürecek? Detaylar merak konusu oldu

Star TV'nin yeni dizisi Çarpıntı, 7 Eylül Pazar günü yayınlanan ilk bölümüyle izleyicisi ile bir araya geliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve duygusal konusuyla dikkatleri üzerine çeken dizi, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Peki, Çarpıntı dizisi final mi olacak, kaç bölüm sürecek? İşte tüm ayrıntılar...

Etkileyici senaryosuyla dikkat çeken Çarpıntı dizisinde, Tülin'in kızı Melike'nin kalbi, kaza sonrası organ bağışıyla Hülya'nın kızı Aslı'ya nakledilir. Dizinin kadrosunda Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ve Lizge Cömert gibi isimler yer alıyor.

Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve ilk bölümüyle dikkat çeken Çarpıntı dizisinin akıbeti merak konusu haline geldi. İzleyiciler projenin final yapıp yapmayacağını ve toplam kaç bölüm süreceğini sorgulamaya başladı.

Çarpıntı dizisi final mi olacak, kaç bölüm sürecek? Detaylar merak konusu oldu - 1. Resim

ÇARPINTI DİZİSİ FİNAL Mİ OLACAK?

Çarpıntı dizisi hakkında henüz resmi bir final kararı bulunmamaktadır. Yapım, yayın hayatına devam etmektedir. 

Dizi, sezon içinde yüksek rekabet koşullarına devam ederken, akıbeti ilerleyen haftalarda alacağı reyting sonuçlarına göre netleşecektir.

Çarpıntı dizisi final mi olacak, kaç bölüm sürecek? Detaylar merak konusu oldu - 2. Resim

ÇARPINTI TOPLAM KAÇ BÖLÜM SÜRECEK?

Çarpıntı dizisinin kaç bölüm süreceği hakkında henüz net bir bilgi bulunmamaktadır. Sektör kaynakları, dizinin toplam bölüm sayısının ya da sezon finali tarihinin, kanal ve yapımcı şirketin ilerleyen dönemde alacağı kararla kesinleşeceği bilgisi paylaşıldı. 

Çarpıntı dizisi şu an için devam ediyor. Final ya da sezon finali tarihi için resmi bir açıklama beklenmektedir. 

