4 Kasım 2025 Salı TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var?
Televizyonseverlerin merakla beklediği " Bu akşam hangi diziler var?" sorusunun cevabı bellli oldu. 4 Kasım 2025 Salı akşamı Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV gibi kanallarda birbirinden iddialı diziler seyircisiyle bir araya gelecek.
Televizyon tutkunları, haftanın en heyecanlı akşamlarından biri olan Salı günü hangi dizilerin ekrana geleceğini merak ediyor. Her kanalın en iddialı yapımları, soluk kesen yeni bölümlerle seyircinin karşısına çıkacak.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Bu akşam 20.00'de TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Gözleri Karadeniz, Star TV'de Kral Kaybederse , NOW TV'de Kıskanmak, Show TV'de Bahar yayınlanacak. TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümü yayınlanacak.
4 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
23:15 Güller ve Günahlar
STAR TV YAYIN AKIŞI
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
00:15 Sahipsizler
03:00 Yüksek Sosyete
4 KASIM ATV YAYIN AKIŞI
19:00 atv Ana Haber
20:00 Gözleri Karadeniz
00:20 Kuruluş Orhan
4 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Bereketli Topraklar
4 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Taşacak Bu Deniz
4 KASIM NOW YAYIN AKIŞI
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kıskanmak
23:30 Sahtekarlar
4 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz