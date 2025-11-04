4 Kasım 2025 Salı TV yayın akışı: Bu akşam hangi diziler var?

Televizyon tutkunları, haftanın en heyecanlı akşamlarından biri olan Salı günü hangi dizilerin ekrana geleceğini merak ediyor. Her kanalın en iddialı yapımları, soluk kesen yeni bölümlerle seyircinin karşısına çıkacak.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam 20.00'de TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Kanal D'de Arka Sokaklar, ATV'de Gözleri Karadeniz, Star TV'de Kral Kaybederse , NOW TV'de Kıskanmak, Show TV'de Bahar yayınlanacak. TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümü yayınlanacak.

4 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

23:15 Güller ve Günahlar

STAR TV YAYIN AKIŞI

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

00:15 Sahipsizler

03:00 Yüksek Sosyete

4 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

19:00 atv Ana Haber

20:00 Gözleri Karadeniz

00:20 Kuruluş Orhan

4 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Bereketli Topraklar

4 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Taşacak Bu Deniz

4 KASIM NOW YAYIN AKIŞI

16:30 Kıskanmak

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kıskanmak

23:30 Sahtekarlar

4 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz