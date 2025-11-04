Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Özge Borak kimdir, kaç yaşında, nereli? Kızılcık Şerbeti'ne dahil olacak!

Özge Borak kimdir, kaç yaşında, nereli? Kızılcık Şerbeti'ne dahil olacak!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özge Borak kimdir, kaç yaşında, nereli? Kızılcık Şerbeti&#039;ne dahil olacak!
Özge Borak, Kızılcık Şerbeti, Ata Demirer, Türk Sineması, Türk Dizileri, Evli, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, ardı ardına yaşanan ayrılıkların ardından bu kez güçlü bir transfer haberiyle gündemde. İddia edilene göre dizide önemli karakterlerin hikayeden çıkmasıyla dengeler değişirken, yapım ekibi yeni dönem için deneyimli oyuncu Özge Borak ile anlaşmaya vardı.

Başarılı oyuncu, Ünal Ailesi’ne yeni bir soluk getirecek gizemli bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Özge Borak kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi merak ediliyor.

Özge Borak kimdir, kaç yaşında, nereli? Kızılcık Şerbeti'ne dahil olacak! - 1. Resim

ÖZGE BORAK KİMDİR?

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Özge Borak, yıllardır hem drama hem de komedi projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sanatçı bir ailede yetişen Borak, küçük yaşlardan itibaren tiyatro ve sahne sanatlarıyla iç içe büyüdü. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan oyuncu, kariyerine tiyatrolarda başladıktan sonra televizyon ve sinemaya geçiş yaptı.

“Eyyvah Eyvah” film serisindeki performansıyla büyük çıkış yakalayan Borak, ayrıca “Güldür Güldür Show”, “Ihlamurlar Altında”, “Sultan Makamı” gibi yapımlarla da tanındı.

Özge Borak kimdir, kaç yaşında, nereli? Kızılcık Şerbeti'ne dahil olacak! - 2. Resim

ÖZGE BORAK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

14 Şubat 1982 tarihinde İstanbul’da doğan Özge Borak 43 yaşında. Aslen İstanbullu olan oyuncunun babası Devlet Opera ve Balesi sanatçısı, annesi ise koreograftır.

Özge Borak kimdir, kaç yaşında, nereli? Kızılcık Şerbeti'ne dahil olacak! - 3. Resim

ÖZGE BORAK EVLİ Mİ?

2012 yılında komedyen Ata Demirer ile dünyaevine giren oyuncu evliliğini 2014 yılında sonlandırdı. Şu anda bilinen bir evliliği ya da kamuoyuna yansıyan bir birlikteliği bulunmuyor.

Özge Borak kimdir, kaç yaşında, nereli? Kızılcık Şerbeti'ne dahil olacak! - 4. Resim

ÖZGE BORAK KIZILCIK ŞERBETİ'NDE Mİ OYNAYACAK?

Özge Borak’ın Kızılcık Şerbeti dizisine katılacağı iddiaları gündemde. Dizide peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından yapımcıların yeni dönemde hikayeyi güçlendirmek için başarılı oyuncuyla anlaştığı söylendi. Borak’ın dizide canlandıracağı karakter detayları henüz açıklanmadı.

