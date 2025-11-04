Özge Borak kimdir, kaç yaşında, nereli? Kızılcık Şerbeti'ne dahil olacak!

Başarılı oyuncu, Ünal Ailesi’ne yeni bir soluk getirecek gizemli bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Özge Borak kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi merak ediliyor.

ÖZGE BORAK KİMDİR?

Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Özge Borak, yıllardır hem drama hem de komedi projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Sanatçı bir ailede yetişen Borak, küçük yaşlardan itibaren tiyatro ve sahne sanatlarıyla iç içe büyüdü. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan oyuncu, kariyerine tiyatrolarda başladıktan sonra televizyon ve sinemaya geçiş yaptı.

“Eyyvah Eyvah” film serisindeki performansıyla büyük çıkış yakalayan Borak, ayrıca “Güldür Güldür Show”, “Ihlamurlar Altında”, “Sultan Makamı” gibi yapımlarla da tanındı.

ÖZGE BORAK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

14 Şubat 1982 tarihinde İstanbul’da doğan Özge Borak 43 yaşında. Aslen İstanbullu olan oyuncunun babası Devlet Opera ve Balesi sanatçısı, annesi ise koreograftır.

ÖZGE BORAK EVLİ Mİ?

2012 yılında komedyen Ata Demirer ile dünyaevine giren oyuncu evliliğini 2014 yılında sonlandırdı. Şu anda bilinen bir evliliği ya da kamuoyuna yansıyan bir birlikteliği bulunmuyor.

ÖZGE BORAK KIZILCIK ŞERBETİ'NDE Mİ OYNAYACAK?

Özge Borak’ın Kızılcık Şerbeti dizisine katılacağı iddiaları gündemde. Dizide peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından yapımcıların yeni dönemde hikayeyi güçlendirmek için başarılı oyuncuyla anlaştığı söylendi. Borak’ın dizide canlandıracağı karakter detayları henüz açıklanmadı.