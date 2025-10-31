Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kızılcık Şerbeti Doğa diziden ayrıldı mı, neden? Sıla Türkoğlu'nun vedası gündemde!

Kızılcık Şerbeti Doğa diziden ayrıldı mı, neden? Sıla Türkoğlu'nun vedası gündemde!

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla ekranda olsa da kulislerde çalkantılı bir dönem yaşanıyor. Dizinin en sevilen karakterlerinden Doğa’yı canlandıran Sıla Türkoğlu, projeden ayrılma kararı aldı. Kızılcık Şerbeti Doğa diziden ayrıldı mı, Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldı sorgulanıyor.

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde izleyiciyi üzecek bir gelişme yaşandı. Dizinin ilk bölümünden bu yana hikâyenin merkezinde yer alan Doğa karakteri projeye veda edieyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DOĞA DİZİDEN AYRILDI MI?

Birsen Altuntaş’ın aktardığı kulis bilgilerine göre başarılı oyuncu dizinin yapımcısı Faruk Turgut ile yaptığı özel bir görüşme sonrası kendi isteğiyle ayrılık kararı aldı.

Oyuncunun kararını kendi isteğiyle verdiği ifade edilirken Türkoğlu’nun birkaç bölüm sonra diziden ayrılması bekleniyor. Dört sezondur ekranda olan Kızılcık Şerbeti’nde ayrılık, senaryonun ilerleyişinde büyük değişikliklere yol açacak.

SILA TÜRKOĞLU KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN NEDEN AYRILDI?

Sıla Türkoğlu’nun Kızılcık Şerbeti’nden ayrılmasının ardında senaryoda yapılan değişikliklerin etkili olduğu öne sürüldü.

Oyuncunun sezon başında senaristlerle yaptığı görüşmede, karakteri Doğa için farklı bir hikaye planlandığı ancak sonradan bu planın iptal edildiği öğrenildi. Doğa karakteri için hazırlanan “Firaz’la kaçış” senaryosu değişince, karakterin hikayesi yeniden yazıldı ve oyuncu diziden ayrılma kararı aldı. 

KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN HANGİ KARAKTERLER ÇIKACAK?

Sıla Türkoğlu’nun ayrılığı, Kızılcık Şerbeti’nde yaşanan tek veda değil. Diziye yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Işıl karakterini canlandıran Ece İrtem ve Firaz rolündeki Batuhan Bozkurt Yüzgüleç de projeye veda edecek. Ayrıca Mustafa karakterini canlandıran Emrah Altıntoprak’ın da diziden ayrılması bekleniyor.

