Oyuncu Sevim Erdoğan’ın gecesi kabusa döndü! Vedalaşmak için geldi, hesabını boşalttı

Oyuncu Sevim Erdoğan, 4 yıldır birlikte olduğu Akın E. ile ayrılma kararı aldı. Ancak çiftin vedalaşmak için bir araya geldiği gece, skandal bir olay yaşandı.

İddiaya göre, alkol alıp sızan oyuncunun cep telefonunu ele geçiren Akın E., banka hesabına girerek 225 bin lirayı kendi hesabına aktardı. Ardından Erdoğan’ın telefonunu da alarak evden ayrıldı.

“TELEFONUMU ÇALIP 225 BİN LİRAMI ALDI”

Sabah’ta yer alan habere göre; yaşanan olayın ardından büyük bir şok yaşayan Sevim Erdoğan, savcılığa başvurarak eski sevgilisinden şikayetçi oldu. Oyuncu ifadesinde, Akın E.’nin son dönemlerde işsiz olduğunu ve sürekli kendisinden para istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Akın E., son dönemlerde çalışmıyordu, geçinemediği için benden sürekli para istiyordu. Annemden bile onun için borç aldım. Kumar da oynuyordu. Olay günü vedalaşmak için evde buluştuk. Alkol aldık. Ben sızınca rızam olmadan 225 bin liramı kendi hesabına aktarmış. Telefonumu da alıp gitmiş.”

İDDİANAME HAZIRLANDI: 10 YIL HAPİS İSTEMİ

Paranın banka tarafından bloke edilmesi nedeniyle iade edilmesine rağmen Sevim Erdoğan, şikayetinden vazgeçmedi.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Akın E. hakkında “bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” ve “bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık” suçlarından 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İLK DURUŞMA İÇİN GÜN SAYIYOR

Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte, dava önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.