Rüya Gibi dizisi ne zaman başlayacak? Oyuncu kadrosu ve konusu dikkat çekti

Yeni sezon dizileri arasında öne çıkan Show TV’nin yeni projesi Rüya Gibi, ilk tanıtım videosunun yayınlanmasıyla gündeme oturdu. Dizi, Aydan’ın sıradan bir yaşamdan lüks bir dünyaya adım atmasıyla gelişen olayları konu alıyor. İzleyiciler hem yayın tarihi hem de kadro hakkında detayları merak ediyor.

RÜYA GİBİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Rüya Gibi dizisinin ilk ve ikinci tanıtımı Show TV ekranlarında yayınlandı. Dizi, kanalın yeni sezondaki güçlü yapımları arasında yer alıyor. Yayın tarihi henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da dizinin ilk bölümünün çok yakında izleyiciyle buluşması bekleniyor.

TMC Film imzalı yapım, dikkat çekici kadrosu ve hikayesiyle sezonun iddialı projelerinden biri olma potansiyeline sahip. Yayın gününün önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

RÜYA GİBİ DİZİSİ OYUNCULARI

Rüya Gibi oyuncuları arasında Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar yer alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere, Selçuk Borak, Enes Bay, Arzu Oruç ve Efe Altunbaş gibi isimler de yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Selim Demirdelen otururken, senaryo Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen kaleme aldı.

RÜYA GİBİ DİZİSİ KONUSU NE?

Rüya Gibi, sıradan bir hayat süren Aydan’ın bir anda kendini bambaşka bir dünyada bulmasını konu alıyor. İstanbul’un bir kenar mahallesinde kuaförlük yapan Aydan, bir güzellik merkezinin sahibi olduktan sonra kendini zengin ve karmaşık ilişkilerin ortasında bulur. Bu yeni dünyada gizemli iş insanı Emir’le yolları kesişir.

Aydan bir yandan yeni hayatına alışmaya çalışırken, serseri ruhlu Çiğdem ve gözü kara komiser Efe’nin de dahil olduğu karmaşık bir hikaye başlar. Dizi, aşk, dostluk ve mücadele temasını mizahi ve dramatik bir dille ekranlara taşıyacak.

İLK BÖLÜM TARİHİ MERAK EDİLİYOR

Show TV’nin yeni sezon için hazırladığı dizinin ilk bölümü, tanıtımın yayınlanmasının ardından izleyici tarafından merakla beklenmeye başlandı. Yapımcı TMC Film ve kanal yönetimi yayın tarihini önümüzdeki günlerde duyuracak.