Gözleri Karadeniz dizisi final mi yapıyor? Yeni bölüm öncesi gündemde

ATV ekranlarında yayınlanan Gözleri Karadeniz dizisi, yeni sezona güçlü bir açılışla başlamıştı. Ancak son haftalarda dizinin final yapacağına dair söylentiler gündeme geldi.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Gözleri Karadeniz dizisi 9. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizi, ilk haftalarda yüksek bir izlenme oranı elde etmiş olsa da son haftalarda reytinglerde gerileme yaşadı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, dizinin kısa süre içinde ekranlara veda edebileceğine dair yorumlar yapmaya başladı.

Dizinin çekimleri ilk etapta Karadeniz bölgesinde başlamış, daha sonra İstanbul’da devam etmişti. Ancak son bölümlerde setin yeniden Rize’ye taşınacağı iddiaları da gündeme geldi. Dizinin final yapacağına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Yapım ekibi ve kanalın paylaşımlarına göre dizi yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİ BİTTİ Mİ?

Henüz yapımcı O3 Medya ya da yayıncı kanal ATV tarafından dizinin final yapacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Final söylentileri şu anda yalnızca izleyici yorumları ve kulis bilgileriyle ortaya çıktı. Dizi, Salı akşamları yayın hayatına devam ediyor.

Aile çatışmaları, aşk ve sırlarla örülü hikayesiyle sezona hızlı bir giriş yapan yapım, bu süreçte sadık bir izleyici kitlesi de kazanmıştı. Dizinin geleceğiyle ilgili net bir karar alınmadığı için yayın sürecinin reyting performansına bağlı olarak şekilleneceği öngörülüyor.