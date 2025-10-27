Ben Onun Annesiyim Ayşe kimdir? Funda Eryiğit'in biyografisi

Ben Onun Annesiyim Ayşe kimdir, Funda Eryiğit kaç yaşında, nereli soruları gündemde yerini aldı. Yeni dizide başrolde yer alan oyuncunun hayatı ve kariyeri ise izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı.

BEN ONUN ANNESİYİM AYŞE KİMDİR?

Ben Onun Annesiyim Ayşe karakterinin gerçek adı Funda Eryiğit'tir. Dizide Ayşe geçmişinde büyük acılar yaşamış güçlü bir kadındır. Genç yaşta kocasının ölümünden sorumlu tutulur ve yıllarca haksız yere cezaevinde kalır. Özgürlüğüne kavuştuğunda ise tek arzusu 10 yıl önce elinden aloınan kızına kavuşmaktır. Fakat buu yol kolay değildir. Ayşe hem geçmişinin gölgeleriyle hem de Suna’nın intikam duygusuyla yüzleşmek zorunda kalır.

FUNDA ERYİĞİT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

6 Kasım 1984’te Hollanda’nın Zwolle şehrinde dünyaya gelen Funda Eryiğit 40 yaşındadır. Aslen Samsun Bafralı olan oyuncunun ailesi Çerkes ve Gürcü kökenlidir. Eğitimine İstanbul’da devam eden Eryiğit, Kadir Has Anadolu Lisesi mezunu.

Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra oyunculuk tutkusunun peşinden giderek İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.

FUNDA ERYİĞİT'İN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Sinema Filmleri

2008 - İş Arıyoruz (Aslı) - Yardımcı Oyuncu

2010 - Ev (Yeşim)

2015 - Limonata (Nihal)

2015 - Eksik (Melek)

2015 - Yok Artık! (Figen)

2016 - Tereddüt (Şehnaz) - Başrol

2016 - Sürgün Türküleri: Yılmaz Güney - Anlatıcı

2017 - Söz Uçar - Kısa film

2017 - Kulis (Canan/Zühre)

2018 - Aden (Aras) - Başrol

2020 - 9,75 (Serap)

2021 - Diyalog (Yönetmen)

2021 - Dört Duvar (Aral)

2024 - Ölü Mevsim (Nimet)

Televizyon Dizileri

2008-2010 - Canım Ailem (Seyhan Yaman) - Başrol

2011 - İstanbul'un Altınları (Ayşegül Altın Açık) - Yardımcı Oyuncu

2012 - Uçurum (Pınar Kılınç)

2013-2014 - Eski Hikaye (Türkan) - Başrol

2014-2015 - Karadayı (Belgin Türe) - Yardımcı Oyuncu

2016 - Gecenin Kraliçesi (Esra Alkan Sakallıoğlu)

2016-2017 - Poyraz Karayel (Eda Bozkurt)

2018 - Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Evdokya)

2018 - Can Kırıkları (Zeynep İnan) - Başrol

2021 - Son Yaz (Canan Kara)

2025- - Ben Onun Annesiyim (Ayşe)

İnternet Dizi ve Filmleri

2020 - Hakan: Muhafız (Nisan/Valeriya) - Netflix

2020 - Bir Başkadır (Ruhiye)

2022 - Cici (Genç Havva)

2023 - Boğa Boğa (Beyza)

2024 - Kül (Gökçe)

2025 - Adsız Aşıklar (Hazal)

Tiyatro Oyunları

2012-2013 - Sessizlik (Silence) - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2016 - Ev'vel Zaman (İlkin) - Sahne Beşiktaş

2016 - Şizo Şeyks - Altıdan Sonra Tiyatro

2018 - Fotoğraf 51 (Rosalind Franklin) - Craft Tiyatro

2020 - Olağan-İçi Bir Gezi - Kazan Dairesi Müzikal Tiyatro ve Performans

2021-2022 - Timsah Ateşi (Alannah) - Çolpan İlhan Sadri Alışık Tiyatrosu