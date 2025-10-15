Ben Onun Annesiyim dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir, ne zaman başlayacak soruları gündemde yerini buldu. Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor gibi usta oyuncuları bir araya getiren dizi heyecanla bekleniyor.

BEN ONUN ANNESİYİM DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yeni sezonda NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan “Ben Onun Annesiyim” dizisi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerde Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor yer alıyor. Dizide Funda Eryiğit, kocasını öldürmekle suçlanarak yıllarca cezaevinde kalan Ayşe karakterini canlandırıyor.

Caner Cindoruk, Ayşe’nin kızını evlat edinen Kemal rolüyle izleyici karşısına çıkarken, Zerrin Tekindor ise oğlunun ölümünden Ayşe’yi sorumlu tutan ve intikam arayışına giren Suna karakterini canlandırıyor.

Çocuk oyuncu Azra Aksu, Ayşe’nin kızı Zeynep rolüyle ekranlarda olacak. Kadroda ayrıca Günay Karacaoğlu, Serhat Özcan, Gürsu Gür, Zeynep Özder ve Sema Öztürk gibi başarılı isimler de bulunuyor.

BEN ONUN ANNESİYİM KONUSU NEDİR?

Ben Onun Annesiyim geçmişte yaşadığı büyük bir trajedinin ardından hayatı değişen bir annenin dram dolu hikayesini anlatıyor. Yıllar önce haksız yere kocasını öldürmekle suçlanarak hapse giren Ayşe, özgürlüğüne kavuştuktan sonra tek bir hedefe odaklanır: Kendisinden koparılan kızı Zeynep’e kavuşmak.

Zeynep ise artık başka bir adam tarafından evlat edinilmiş, Ayşe’nin gerçek annesi olduğunu bilmemektedir. Ayşe kızına yaklaşabilmek için onu evlat edinen Kemal’in güvenini kazanmak zorundadır.

BEN ONUN ANNESİYİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yapımcılığını Fatih Aksoy’un üstlendiği yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un yaptığı ve senaryosunu Özge Aras’ın kaleme aldığı “Ben Onun Annesiyim” dizisi 24 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de NOW ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.